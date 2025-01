El fitxatge més mediàtic que prepara el Sevilla per a García Pimienta

El nom de Paul Pogba torna a encendre els rumors de mercat, i aquesta vegada se'l relaciona ni més ni menys que amb el Sevilla FC; o així ho ha fet, almenys, El Nacional. El migcampista francès, que durant els seus millors anys a la Juventus de Torí es va posicionar com un dels futbolistes més desitjats del planeta, sembla travessar un dels moments més incerts de la seva carrera. Diverses informacions assenyalen que el campió del món el 2018, després de rescindir el seu contracte amb la Juventus, seria ara un dels objectius del director esportiu del club de Nervión, Víctor Orta, per reforçar el centre del camp de Javier García Pimienta a cost zero.

Des que va començar a brillar en el conjunt bianconero, Pogba no va deixar indiferent a ningú. Amb 190 partits oficials, 34 gols i 39 assistències en les seves etapes a Torí, es va alçar com un dels millors migcampistes d'Europa. Les seves actuacions van cridar l'atenció de clubs com el Real Madrid o el Paris Saint-Germain, encara que finalment va decidir signar pel Manchester United el 2016. Allà, malgrat viure llampades de brillantor, va patir un cúmul de lesions i alts i baixos que li van impedir assentar-se com la gran estrella que molts pronosticaven. No obstant això, els seus números a Old Trafford no van ser gens menyspreables: 233 encontres, 39 gols i 48 assistències, si bé l'esdevenir dels 'Red Devils' durant la seva estada va estar marcat per la inestabilitat a les banquetes i una falta de projecte esportiu clar.

La segona etapa de Pogba a la Juventus —després de sortir lliure del Manchester United el 2022— no va resultar com s'esperava. Entre contratemps físics i altres controvèrsies (com la seva sanció per dopatge), el francès no va aconseguir recuperar aquella versió que va captivar el món. El club, va accedir a rescindir el vincle amb el jugador el passat 15 de novembre, deixant a Pogba sense equip abans de la finalització del seu contracte. Aquest moviment li va obrir la porta per negociar lliurement amb qualsevol entitat, i en aquesta tessitura han aparegut diversos pretendents de LaLiga EA Sports: es va parlar del Betis, de l'Atlètic de Madrid, del València… i, més recentment, ha anat guanyant força l'opció del Sevilla.

| RTVE

Il·lusió en Víctor Orta, dubtes en García Pimienta

El mateix director esportiu, Víctor Orta, estaria impulsant la incorporació de Pogba com un reforç mediàtic i de qualitat contrastada per a la medul·lar hispalense. El dirigent confia que el gal, de 31 anys, podria recuperar part de l'esplendor d'anys anteriors i convertir-se en un jugador fonamental en el projecte de García Pimienta. A més, el cost de l'operació es reduiria al salari del futbolista, ja que arribaria com a agent lliure.

No obstant això, no tots al Sevilla comparteixen l'entusiasme. El tècnic català García Pimienta manifesta les seves reserves: la inactivitat de Pogba, els dubtes sobre el seu estat físic i els precedents del seu rendiment irregular fan que sorgeixin interrogants sobre la seva adaptació. Així i tot, la directiva, pressionada per la necessitat d'un revulsiu a la zona de creació, estaria decidida a estudiar a fons aquesta oportunitat de mercat.

Per la seva banda, Pogba veuria amb bons ulls recalar al Sánchez-Pizjuán per rellançar la seva carrera. Entre la possibilitat de tornar a la Premier League o a altres lligues, el de Lagny-sur-Marne considera que LaLiga EA Sports, i en concret un club amb la història europea del Sevilla, podria ser l'escenari ideal per reprendre el protagonisme i la confiança. Sobre el seu futur, va dir fa unes setmanes el següent: "Hi ha propostes. Anar a jugar a Rússia no és l'objectiu. Hi ha algunes coses interessants, altres gens interessants. Jugar en un equip que competeix a la Lliga de Campions? Per què no, sempre volem anar als millors clubs, però no depèn només de mi. Hi ha discussions i s'està ultimant. Si succeeix, succeeix. No puc dir més que això".