Betis i Sevilla: Només un s'endurà una de les estrelles del Levante UD

Al llarg de la història, jugadors que van néixer en categories inferiors han acabat convertint-se en peces fonamentals d'aquests clubs. Sembla que no serà el cas d'Andrés García Robledo, lateral dret del Levante UD, qui està despertant l'interès de diversos equips de Primera divisió, i en els últims dies Real Betis i Sevilla han irromput amb força per temptar una de les grans revelacions de la Segona divisió espanyola.

Aquest jove futbolista, nascut a València el 7 de febrer de 2003, complirà 22 anys dins de molt poc i ja és reconegut pels especialistes com el millor carriler dret de la divisió de plata. La seva evolució meteòrica, unida a la seva capacitat per adaptar-se a diferents rols (pot actuar d'extrem dret o fins i tot a l'esquerra gràcies al seu maneig de les dues cames), ha posat el focus mediàtic sobre el cinquè classificat de LaLiga SmartBank. Per al Levante UD, la irrupció d'Andrés és una benedicció esportiva... i també econòmica.

Emergència granota a LaLiga SmartBank

El Levante, ara mateix cinquè a la taula amb 33 punts, lluita pel retorn a Primera. La temporada ha tingut alts i baixos, però els granotes es mantenen a prop dels llocs d'ascens directe. En part, això es deu a l'aportació d'un jugador que, amb només 21 anys, s'ha consolidat com a titular al lateral dret, disputant fins a la data 22 partits oficials (21 de lliga i 1 de Copa del Rei) en els quals ha marcat 3 gols i repartit 3 assistències. Són registres gens menyspreables per a un defensa, però cal recordar que va començar la seva carrera com a extrem i és precisament el seu talent ofensiu el que li ha valgut l'etiqueta de “fitxatge desitjat”.

No es tracta únicament dels números: Andrés García destaca pel seu canvi de ritme i la seva potència física, aspectes que el fan molt difícil de frenar en els duels individuals. A més, tres dels seus quatre gols amb el primer equip del Levante han arribat amb la cama “menys hàbil” (l'esquerra), demostrant una polivalència i versatilitat poc comunes en un defensor. Aquesta progressió és la que ha cridat l'atenció dels ojeadors de mitja Espanya, inclosos els del Sevilla FC i el Real Betis, dos rivals històrics que lluiten per objectius molt diferents a Primera, però que coincideixen en la necessitat de garantir-se un relleu de garanties a la seva banda dreta.

La subhasta de Betis i Sevilla pel carriler

Segons apunten diferents fonts, l'operació passaria per un acord de compra diferida. El Levante UD, amb el director esportiu Felip Miñambres al capdavant, pretén assegurar una injecció econòmica immediata, però mantenint a Andrés en qualitat de cedit fins al juny de 2025. Es tracta d'una fórmula que combina l'ingrés de liquiditat –fonamental per a un club amb aspiracions d'ascens– i la continuïtat d'un jugador clau a la plantilla granota. Altrament, prescindir d'ell a mitja temporada seria un cop letal per a les ambicions de tornar a l'elit.

En aquest sentit, el Real Betis parteix amb certes limitacions immediates, en comptar ja amb tres laterals drets a la seva plantilla (Héctor Bellerín, Aitor Ruibal i Youssouf Sabaly), si bé la polivalència d'aquest últim fa que sovint sigui utilitzat a la banda esquerra. En cas de concretar-se la sortida de Ricardo Rodríguez i no arribar un substitut específic, Sabaly podria cobrir el lateral esquerre, obrint així espai per a un reforç a mitjà termini com Andrés.

Per la seva banda, el Sevilla FC tampoc descuida aquesta posició. La retirada de Jesús Navas, una icona del club, es veu en un horitzó no molt llunyà, i futbolistes com Gonzalo Montiel (vinculat amb un possible retorn a River Plate) o Juanlu Sánchez no acaben de consolidar-se com a titulars indiscutibles. Un fitxatge de present i futur amb cessió inclosa podria ser la solució ideal per cobrir la demarcació, comptant a partir del curs 2025/26 amb un jugador fet a mida de la Primera divisió.