Osasuna dice NO al Oviedo por un futbolista aunque no juegue con Vicente Moreno

El mercado de invierno suele traer consigo multitud de rumores, ofertas y movimientos a última hora. Este año no iba a ser menos, y uno de los nombres que está generando interés en LaLiga Hypermotion (Segunda División) es el de Nacho Vidal, lateral derecho de 29 años que, pese a no contar con demasiados minutos en Osasuna, suscita el deseo del Real Oviedo. El equipo de Javi Calleja necesita reforzar su zaga tras la lesión de Lemos y, tras tantear otras opciones, ha puesto sus miras en el futbolista rojillo. Sin embargo, la postura de la directiva pamplonica es firme: no quieren desprenderse de él en este mercado, aunque en la práctica no esté teniendo continuidad con Vicente Moreno.

A día de hoy, la operación parece bloqueada, pues la decisión de Osasuna es clara y el futbolista finaliza contrato en junio de este mismo año. Queda por ver si la dirección deportiva de Tajonar mantendrá su posición inquebrantable o, por el contrario, cederá a la presión y a una posible propuesta más jugosa por parte del conjunto carbayón.

Un lateral con escasos minutos, pero pretendido en Segunda

Nacido en El Campello (Alicante) el 24 de enero de 1995, Nacho Vidal (1,80 m de altura) se formó en las categorías inferiores del Valencia CF, llegando incluso a pasar por el VCF Fútbol Base y el Valencia Mestalla antes de dar el salto al primer equipo che en la temporada 2017/18. Ese mismo verano, CA Osasuna se hizo con sus servicios abonando alrededor de 1 millón de euros, con la intención de afianzar el costado derecho de la defensa.

Su valor de mercado actual, de acuerdo con los datos publicados, se sitúa en 1,50 millones de euros, una cifra considerable, si bien llegó a alcanzar los 5 millones (su pico más alto, en marzo de 2022). Pese a esa valoración, Vicente Moreno no ha confiado demasiado en él en la presente temporada, en la que ha alternado participaciones muy esporádicas con suplencias recurrentes. Hasta la fecha, acumula 8 apariciones entre LaLiga y Copa del Rey, con un total de 307 minutos: 5 en la competición liguera (120 minutos) y 3 en la Copa (187 minutos), donde logró 1 gol.

Postura firme de Osasuna y la insistencia del Oviedo

Las informaciones publicadas por La Nueva España señalan que el Oviedo, un histórico de Segunda que busca regresar a la élite, habría persuadido a Nacho Vidal con su proyecto deportivo. Al principio, el jugador no estaba del todo convencido de abandonar El Sadar, pero ante su escasa presencia en el once y los planes de futuro del cuadro carbayón, habría variado su postura. Sin embargo, Osasuna mantiene un “no” rotundo a su salida en este mercado de invierno, incluso a pesar de que, a partir de junio, el futbolista quedará libre si no se produce una renovación.

El Diario de Navarra apunta que la directiva rojilla considera a Nacho Vidal una pieza importante dentro de la plantilla, bien como recambio, bien como posible titular si las circunstancias así lo exigieran. Además, el técnico Vicente Moreno no tiene intención de ver mermada su defensa en plena temporada, sobre todo si el equipo pretende mantener su competitividad. Para Osasuna, desprenderse de un jugador sin un recambio de garantías sería asumir un riesgo innecesario, especialmente en una Liga tan exigente.