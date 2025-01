Nou cop per al CD Tenerife: El Cádiz vol un jugador seu

La trajectòria d'alguns futbolistes a la Lliga Hypermotion (Segona Divisió) pot donar girs inesperats que modifiquen completament el panorama d'un equip. Això és precisament el que està vivint el CD Tenerife amb la possible sortida d'una de les seves peces més prometedores, Luis Miguel Cruz Hernández, conegut futbolísticament com a Luismi Cruz. Segons una recent informació publicada pel diari El Día, el Cádiz CF hauria preguntat per la situació contractual del jugador, qui no està tenint la seva millor temporada però compta amb un potencial i una projecció a llarg termini que podrien encaixar amb les necessitats del conjunt gadità.

Luismi Cruz, nascut a El Puerto de Santa María (Cádiz) el 23 de maig de 2001, va arribar al Tenerife procedent del Sevilla FC, on es va forjar en les categories inferiors. La història dels seus fitxatges deixa constància del seu creixement: va saltar del filial sevillista al Barça Atlètic en la temporada 2022/23, encara que va tornar poc després al Sevilla FC per finalment recalar, primer com a cedit i després en propietat, al club chicharrero. La seva última vinculació, signada l'1 de juliol de 2024, el lliga contractualment al CD Tenerife fins al 30 de juny de 2027. El jove extrem dret, el valor de mercat actual del qual ascendeix a 1 milió d'euros (el més alt de la seva carrera fins a la data), podria convertir-se així en un dels traspassos cridaners d'aquest curs si la directiva insular i el Cádiz troben un acord satisfactori.

Una temporada irregular al Tenerife

La campanya 2024/25 no està resultant fàcil per a Luismi Cruz ni per al CD Tenerife. L'atacant, que la passada temporada va aconseguir 3 gols i va mostrar un desequilibri notable, porta fins al moment 18 partits disputats a Segona Divisió, amb 1 gol i 3 assistències en 1.566 minuts sobre la gespa. Encara que no ha pogut estrenar el seu caseller a la Copa del Rei, part de la responsabilitat recau en la falta de continuïtat i els alts i baixos que ha viscut a la banqueta el conjunt insular.

Primer, amb Pepe Mel com a tècnic, l'extrem gadità va trobar certa regularitat, però en els últims dos encontres del de Coslada no va disputar ni un minut. Posteriorment, va arribar Álvaro Cervera, qui compta amb un bagatge destacat al capdavant d'equips com el Cádiz o el Real Oviedo, encara que en els primers compassos amb el nou míster, Luismi Cruz va acabar expulsat en el xoc coper davant Osasuna, entelant el seu inici sota les ordres de Cervera.

| CD Tenerife

Interès del Cádiz enmig de dificultats econòmiques

El diari El Día apunta que el Cádiz hauria trucat a les oficines de l'Heliodoro Rodríguez López per conèixer la situació contractual de Luismi Cruz. Amb el Tenerife travessant dificultats econòmiques (fins al punt que el destituït Pepe Mel hauria perdonat part de les seves nòmines), la possibilitat d'un ingrés extraordinari sempre obre interrogants. De fet, el mateix director esportiu, Mauro Pérez, va reconèixer que fins i tot els jugadors considerats intransferibles podrien sortir si arribava una bona oferta.

No obstant això, des del punt de vista esportiu, el Tenerife no vol desprendre's d'un futbolista que, malgrat el seu rendiment actual per sota de les expectatives, ha demostrat que pot ser important a mitjà termini. El fet que Luismi Cruz sigui gadità i l'interès del club groc per apuntalar les seves bandes atorguen un ingredient emotiu addicional a l'operació. Seria, de concretar-se, un “retorn a casa” amb un enfocament clarament ambiciós per a la següent temporada.