Oportunitat de mercat per al Sevilla, Cordón treballa: ha de marxar un jugador

El tancament del mercat a Espanya no vol dir que els moviments al Sevilla s'hagin acabat. El club hispalenc continua avaluant opcions, encara que la normativa obliga a alliberar una fitxa per poder acudir al mercat de futbolistes sense contracte, l'única via oberta actualment.
El trencaclosques de les fitxes a Nervión
Antonio Cordón va completar un estiu d'autèntica muntanya russa amb arribades de renom com Alexis Sánchez, Fábio Cardoso i Batista Mendy. També es van produir sortides importants com Lukebakio o Pedrosa, a més de moviments interns com la inscripció definitiva del jugador del planter Ramón Martínez. Tanmateix, ara com ara la plantilla no compta amb fitxes lliures, cosa que impedeix al Sevilla incorporar qualsevol jugador lliure sense executar abans una sortida.
En aquesta llista de futuribles destaca la situació del porter Álvaro Ferllo. El porter d'Arnedo ha rebut diverses propostes procedents de mercats encara oberts, especialment Turquia, Grècia i Aràbia, però fins ara les ha rebutjat totes per no considerar-les atractives en l'àmbit esportiu. La seva marxa, però, es percep com a imprescindible per desbloquejar qualsevol moviment.
Campaña, un somni pendent
D'entre els noms que sonen amb força apareix José Campaña, jugador format al Sevilla i actualment sense equip després de la seva etapa a la UD Las Palmas. El migcampista de 32 anys ha expressat en més d'una ocasió el seu desig de tornar a Nervión. I podria fer-ho en els pròxims dies.
Segons ha avançat Estadio Deportivo, Campaña estaria disposat a esperar el Sevilla sempre que existeixi una possibilitat real. Ha rebutjat ofertes de la Segona espanyola i manté en pausa una proposta econòmicament potent que arriba de Qatar, el mercat del qual romandrà obert fins al pròxim 15 de setembre. També ha rebut sondejos des d'Azerbaidjan, però la seva prioritat continua sent un retorn a casa.
L'estratègia d'Antonio Cordón
El director esportiu és conscient que la plantilla necessita equilibri després d'un estiu en què diverses operacions es van resoldre a última hora. Encara que l'atac va guanyar veterania amb Alexis Sánchez, el centre del camp continua sent una zona delicada. Jugadors com Sow i Jordán arrosseguen problemes físics, i la baixa de llarga durada de Ramón Martínez redueix les alternatives a la medul·lar.
Per això, un perfil com el de Campaña encaixaria com a reforç immediat: experiència, coneixement del club i disponibilitat immediata. No obstant això, Cordón no farà el pas mentre no s'alliberi una fitxa, cosa que depèn directament de Ferllo.
Expectació a Nervión
Mentrestant, el Sevilla afronta l'aturada internacional amb la vista posada en el pròxim compromís de lliga davant l'Elche. Almeyda espera recuperar efectius en una plantilla encara marcada per les lesions i per la necessitat de donar estabilitat a un projecte que ha començat entre dubtes.
La pilota, en qualsevol cas, és a la teulada de Ferllo i de la direcció esportiva. Si es consuma la seva sortida en un dels mercats encara actius, Campaña podria convertir-se en l'oportunitat de mercat que permeti al Sevilla fer un últim retoc a la seva plantilla.