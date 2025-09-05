Oportunidad de mercado para el Sevilla, Cordón trabaja: Tiene que marcharse un jugador

El cierre del mercado en España no significa que los movimientos en el Sevilla se hayan terminado. El club hispalense sigue evaluando opciones, aunque la normativa obliga a liberar una ficha para poder acudir al mercado de futbolistas sin contrato, la única vía abierta actualmente.

El rompecabezas de las fichas en Nervión

Antonio Cordón completó un verano de auténtica montaña rusa con llegadas de renombre como Alexis Sánchez, Fábio Cardoso y Batista Mendy. También se produjeron salidas importantes como Dodi Lukebakio o Adrià Pedrosa, además de movimientos internos como la inscripción definitiva del canterano Ramón Martínez. Sin embargo, a día de hoy la plantilla no cuenta con fichas libres, lo que impide al Sevilla incorporar a cualquier jugador libre sin ejecutar antes una salida.

En esa lista de futuribles destaca la situación del guardameta Álvaro Ferllo. El portero de Arnedo ha recibido varias propuestas procedentes de mercados aún abiertos, especialmente Turquía, Grecia y Arabia, pero hasta ahora ha rechazado todas por no considerarlas atractivas a nivel deportivo. Su marcha, sin embargo, se percibe como imprescindible para desbloquear cualquier movimiento.

| Levante UD

Campaña, un sueño pendiente

Entre los nombres que suenan con fuerza aparece José Gómez Campaña, canterano formado en el Sevilla y actualmente sin equipo tras su etapa en la UD Las Palmas. El centrocampista de 32 años ha expresado en más de una ocasión su deseo de regresar a Nervión. Y podría hacerlo en los próximos días.

Según ha adelantado Estadio Deportivo, Campaña estaría dispuesto a esperar al Sevilla siempre que exista una posibilidad real. Ha rechazado ofertas de la Segunda División española y mantiene en pausa una propuesta económicamente potente que llega desde Catar, cuyo mercado permanecerá abierto hasta el próximo 15 de septiembre. También ha recibido sondeos desde Azerbaiyán, pero su prioridad sigue siendo un regreso a casa.

La estrategia de Antonio Cordón

El director deportivo es consciente de que la plantilla necesita equilibrio tras un verano en el que varias operaciones se resolvieron sobre la bocina. Aunque el ataque ganó veteranía con Alexis Sánchez, el centro del campo continúa siendo una zona delicada. Jugadores como Sow y Jordán arrastran problemas físicos, y la baja de larga duración de Ramón Martínez reduce las alternativas en la medular.

Por eso, un perfil como el de Campaña encajaría como refuerzo inmediato: experiencia, conocimiento del club y disponibilidad inmediata. No obstante, Cordón no dará el paso mientras no se libere una ficha, algo que depende directamente de Ferllo.

Expectación en Nervión

Mientras tanto, el Sevilla afronta el parón internacional con la vista puesta en el próximo compromiso liguero frente al Elche. Almeyda espera recuperar efectivos en una plantilla todavía marcada por las lesiones y por la necesidad de dar estabilidad a un proyecto que ha empezado entre dudas.

La pelota, en cualquier caso, está en el tejado de Ferllo y de la dirección deportiva. Si se consuma su salida en uno de los mercados aún activos, Campaña podría convertirse en la oportunidad de mercado que permita al Sevilla dar un último retoque a su plantilla.