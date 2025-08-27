Oficial: Sergio Francisco ja té el seu jugador somiat per a la Reial Societat

La Reial Societat s'ha mogut amb fermesa aquest estiu. El club donostiarra necessitava reforçar el centre del camp després de diverses sortides. El director de futbol, Roberto Olabe, havia sondejat diverses opcions durant setmanes. Finalment, l'entitat ha aconseguit tancar un acord de primer nivell.
Els contactes amb el París Saint-Germain van començar fa algunes jornades. El club francès no veia clar el futur d'un migcampista amb experiència. Malgrat el seu nivell, el seu rol al Parc dels Prínceps havia disminuït. Per això, l'opció d'una cessió semblava encaixar per a tothom.
Una operació ben estructurada per la Reial Societat
La fórmula pactada inclou una cessió amb opció de compra. El preu final no ha transcendit, però rondaria els 18 milions d'euros. El desig del futbolista de tenir continuïtat va ser clau en l'acord. La Reial aconsegueix així un jugador de jerarquia internacional a la seva plantilla.
El club txuri-urdin el convertirà en el tercer fitxatge de l'estiu. Abans ja havien arribat Duje Caleta-Car i Gonçalo Guedes, tots dos amb passat valencianista. La directiva segueix atenta al mercat per intentar un quart reforç. Mentrestant, l'afició celebra l'arribada d'un jugador de contrastada qualitat.
Un migcampista de recorregut internacional
El seu nom és Carlos Soler, migcampista de 28 anys nascut a València. Internacional espanyol en 14 ocasions, ha marcat quatre gols amb la selecció. Es va formar al planter del València i va debutar el 2016. Des de llavors ha disputat gairebé 370 partits oficials entre clubs i seleccions.
L'any 2022 va ser fitxat pel PSG a canvi de 18 milions. Allà va guanyar dues Lligues franceses, una Copa de França i la Supercopa. També havia conquerit abans la Copa del Rei amb el València. La seva trajectòria combina títols col·lectius amb una notable regularitat en el joc.
Experiència en diferents competicions europees
Carlos Soler ha disputat la Champions League, l'Europa League i el Mundial de Clubs. A París va alternar la posició de migcentre amb la d'interior dret. La seva polivalència i bon peu el van convertir en un recurs fiable per a diferents entrenadors. Tanmateix, la competència ferotge al PSG va reduir els seus minuts.
La Reial Societat li ofereix allò que buscava des de fa mesos. A Donostia tindrà protagonisme, continuïtat i la possibilitat de liderar el centre del camp. La seva arribada respon a la necessitat d'un organitzador amb arribada. També a la recerca d'experiència per a un projecte que vol créixer a Europa.
Valor de mercat i expectatives
Segons Transfermarkt, el seu valor de mercat actual és de 18 milions. Va arribar a assolir els 50 milions el 2019, durant la seva millor etapa a València. Aquest nivell el va situar a l'òrbita de grans clubs europeus. Ara, la Reial confia que pugui recuperar aquell rendiment competitiu.
El contracte amb el PSG s'estenia fins al 2027, però la cessió obre noves portes. La Reial confia a executar l'opció de compra l'estiu vinent. Per al futbolista, suposa l'oportunitat de tornar a LaLiga i rellançar la seva carrera. Tot apunta a una relació beneficiosa per a ambdues parts.
Un reforç que il·lusiona l'afició txuri-urdin
L'estil de joc de Carlos Soler encaixa amb la filosofia de la Reial. La seva intel·ligència tàctica i capacitat d'associar-se el fan ideal per a Imanol Alguacil. A més, la seva experiència internacional pot servir de guia per als joves. El repte serà recuperar la confiança i adaptar-se ràpid al nou entorn.
L'afició espera que pugui repetir els millors moments viscuts a Mestalla. El seu caràcter competitiu i compromís amb els colors seran fonamentals a Anoeta. La Reial Societat aconsegueix així un cop d'efecte al mercat. Un fitxatge que combina talent, experiència i un gran marge de rendiment.