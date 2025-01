Dard de la UD Las Palmas al Betis per Álvaro Valles

Hi ha canvis a la porteria del Real Betis. La sortida de Rui Silva rumb a l'Sporting CP, amb un acord de cessió obligatòria de compra per uns 4,75 milions d'euros (més un en variables), ha suposat un canvi temporal sota pals, ascendint a Fran Vieites i Adrián San Miguel com a principals opcions i mantenint a la recambra a diversos joves com Germán García o Guilherme Fernandes.

No obstant això, des de la pròpia direcció esportiva verd-i-blanca han deixat clar que la prioritat per a aquest mercat d'hivern passa per reforçar l'atac, amb el brasiler Antony en l'òrbita i la necessitat urgent de trobar un davanter centre. Per tant, sota pals, s'aplaça qualsevol decisió a la pròxima finestra d'estiu, però tampoc es perd de vista el mercat.

En aquest context, ha tornat a la palestra el nom d'Álvaro Valles, porter format a la pedrera bètica i qui s'ha relacionat en diverses ocasions amb l'arc verd-i-blanc. No obstant això, la UD Las Palmas, propietària dels seus drets, va frenar en el seu dia tots els intents d'Heliòpolis de recuperar-lo. L'última oferta de cinc milions d'euros més la cessió de Juanmi Sánchez tampoc va convèncer els canaris, que es mantenen ferms en la seva postura de no deixar marxar el meta sevillà. Arran d'aquesta negativa, i sense perspectives d'aconseguir un enteniment, les parts van postergar el possible retorn de Valles fins al juliol de 2025, quan el meta acabaria contracte i quedaria lliure per signar amb qualsevol equip.

| Transfermarkt

Any complicat per a Álvaro Valles

Mentrestant, a l'illa, la situació de Valles no és senzilla: per la decisió de no renovar, el porter roman a la graderia de l'Estadi de Gran Canària des de l'inici de la temporada. El seu ferm desig de tornar al Betis ha suposat fins i tot dir “no” a ofertes econòmiques superiors d'equips com el Nottingham Forest, un club d'Aràbia Saudita, l'Olympique de Marsella o el Villarreal CF, que en diferents moments es van interessar per ell. L'arquer, clau per a la salvació groga en la campanya 23/24, es manté en la seva posició, confiant que el temps i la finalització del seu contracte permetin el seu retorn a Heliòpolis.

No obstant això, la UD Las Palmas no s'ha donat per vençuda en el seu afany d'obtenir algun benefici. El seu director esportiu, Luis Helguera, ha manifestat en els prolegòmens de l'encontre davant el Real Madrid una postura que sona a retret directe al Betis. “Sabem que hi ha altres equips que s'han posat en contacte per interessar-se per Valles, però el Betis no ens ha trucat. Si de veritat volguessin fitxar-lo, haurien parlat amb nosaltres ja”, va assegurar Helguera, deixant entreveure la seva disconformitat amb el suposat acord bètic a esquena de l'entitat canària.

Aquesta afirmació s'interpreta com un dard cap als verd-i-blancs, a qui se'ls hauria retret falta de formalitat en les seves pretensions pel porter. Helguera, de fet, matisa que la UD Las Palmas està “tranquil·la, encara que la situació no és fàcil” i que el club maneja alternatives per a un guardameta que, en l'actualitat, no està gaudint de minuts. Mentrestant, a Heliòpolis, Manu Fajardo i Manuel Pellegrini se centren en apuntalar la davantera i el mig del camp, aplaçant qualsevol moviment a la porteria per a juny o juliol.