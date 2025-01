Opción sorpresa para el 9 del Barça: Deco se lo piensa

El FC Barcelona encara una de las encrucijadas más importantes de cara al próximo mercado veraniego: decidir si apuesta de nuevo por un delantero centro de máxima categoría para iniciar la transición del ataque o mantiene a Robert Lewandowski como gran referencia ofensiva. El polaco, que atraviesa un excelente momento de forma a pesar de sus 36 años, tiene prácticamente asegurada una renovación automática por partidos jugados, lo que garantizaría su continuidad en el Camp Nou al menos hasta 2026, cuando ya rondaría los 38. Sin embargo, la dirección deportiva, encabezada por Deco, analiza alternativas de nivel para preparar un futuro relevo en el frente de ataque.

Entre las opciones que el FC Barcelona ha valorado, nombres como Erling Haaland o Viktor Gyökeres fueron puestos sobre la mesa. No obstante, las circunstancias se han tornado muy complicadas: el noruego acaba de extender su vínculo con el Manchester City, blindándose así ante tentaciones ajenas, y el sueco del Sporting de Lisboa ha elevado su cotización debido a la enorme demanda, dificultando su contratación a pesar de la buena relación que existe entre el club luso y el Barça.

Ante este panorama, emerge una alternativa que pocos veían posible, pero que, en los últimos días, ha cobrado fuerza: Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus de Turín. El Sport ha asegurado que el ariete nacido en Belgrado es uno de los nombres que valora el director deportivo culé.

| Juventus

Su situación contractual ayuda

El atacante, de 24 años, fichó por la Vecchia Signora a cambio de 70 millones de euros (con un coste final superior a 80 millones incluyendo variables) en enero de 2022, procedente de la Fiorentina. Su contrato con el conjunto bianconero se extiende hasta junio de 2026, pero las incógnitas sobre su futuro son cada vez mayores. Vlahovic es un ariete potente y efectivo, de 1,90 m de estatura, que ha dado ya muestras de su olfato goleador en la Serie A y en la Champions League. En la actual temporada, según las estadísticas, ha disputado 24 encuentros entre todas las competiciones (incluyendo Serie A, Coppa Italia y Supercopa de Italia), anotando 12 goles y repartiendo 2 asistencias.

Las dudas en torno a su permanencia en la Juve se han intensificado en parte por la situación deportiva e institucional que atraviesa el club de Turín. Con la irregularidad en el campeonato liguero y la necesidad de equilibrar cuentas, no se descarta la venta de algún jugador estrella si no se consiguen ingresos extraordinarios. Ahí entraría el FC Barcelona, cuya dirección deportiva está al tanto de la oportunidad que podría surgir. Por ahora, el Arsenal ha mostrado interés en el ariete, pero si no cristaliza ningún movimiento este enero, la opción de que Deco lance una ofensiva en verano no está descartada.