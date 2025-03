Omar El Hilali es pronuncia sobre el possible interès del Barça: 'Tot el que...'

La posició del lateral dret és, sens dubte, una de les prioritats que el FC Barcelona vol reforçar per a la pròxima temporada. Davant els continus rumors i noms que circulen per ocupar aquest lloc, en les últimes setmanes ha començat a sonar amb força el nom d'un prometedor futbolista que actualment destaca a l'Espanyol.

Omar El Hilali, lateral dret de 21 anys format a les categories inferiors de l'Espanyol, està vivint una temporada especialment brillant a LaLiga EA Sports. El seu equip es troba en plena lluita per assegurar la permanència a la màxima categoria, una situació delicada en la qual cada jugador té un rol determinant. Precisament, el rendiment destacat del jove defensor ha provocat que diversos clubs importants, inclòs el Barça, posin els ulls en ell.

| RCDE

La necessitat de l'equip blaugrana en aquesta posició és evident. Hansi Flick busca un perfil jove, amb recorregut, capacitat defensiva i bona projecció ofensiva. El Hilali compleix sobradament amb aquests requisits, ja que aquesta temporada s'ha convertit en una peça fonamental per a l'Espanyol per la seva contundència i capacitat per aportar equilibri en defensa i atac.

Temporada d'assentament a l'elit

Les xifres d'Omar El Hilali avalen el seu bon rendiment aquesta temporada. Ha disputat 25 encontres oficials, acumulant 2146 minuts de joc. Destaca especialment per les seves sòlides estadístiques defensives, amb una mitjana de 3,8 pilotes recuperades per partit i també 3,8 refusos, cosa que confirma la seva capacitat per llegir el joc i anticipar-se a les jugades rivals.

Encara que es tracta d'un jugador marcadament defensiu, El Hilali també aporta en la creació de joc ofensiu amb 2 ocasions clares generades aquesta temporada i una mitjana de 0,3 passades clau per partit. A més, manté un 79% d'efectivitat en les seves passades, una xifra més que notable considerant el seu rol i la pressió habitual en els partits disputats per l'Espanyol.

No obstant això, no tot ha estat perfecte per al jove lateral: ha comès un penal i dos errors que van derivar en xuts rivals, un aspecte que haurà de polir per seguir creixent com a futbolista d'elit.

Quina és la postura del jugador sobre l'interès del Barça?

Omar El Hilali ha decidit trencar el silenci sobre els rumors que el vinculen al FC Barcelona. El jove lateral, en declaracions recents, ha deixat clar que qualsevol oferta serà valorada exclusivament pels seus agents, ja que ell prefereix centrar-se en l'esportiu. “Tot el que arribi, els que ho han de valorar són els meus agents, que per això tenen ells la seva feina. A partir d'aquí, el que hagi de passar ja passarà en aquell moment”, va afirmar.

Sobre el seu futur a l'Espanyol, El Hilali va ser bastant contundent en assenyalar que li agradaria passar tota la seva carrera al club perico, encara que reconeix la imprevisibilitat del futbol. “El futbol moltes vegades no és com a un li agradaria. Canvia molt ràpid. Què a mi m'agradaria? Sí. Què passarà? No ho sé”, va comentar amb sinceritat.

La seva clàusula i possible renovació amb l'Espanyol

Actualment, la clàusula de rescissió d'Omar El Hilali és de 15 milions d'euros, una xifra elevada per a un lateral jove i que reflecteix clarament l'aposta de l'Espanyol per retenir-lo. El jugador considera la xifra sorprenent, però també és conscient que si algun club decideix abonar aquesta quantitat serà perquè valora enormement el seu potencial.

Sobre una possible renovació, Omar va explicar que encara no s'han produït acostaments amb l'Espanyol. El seu contracte finalitza el 2027, cosa que li dona tranquil·litat per centrar-se exclusivament en el seu rendiment sobre el terreny de joc.