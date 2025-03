Omar el Hilali se pronuncia sobre el posible interés del Barça: 'Todo lo que...'

La posición del lateral derecho es, sin duda, una de las prioridades que el FC Barcelona quiere reforzar para la próxima temporada. Ante los continuos rumores y nombres que circulan para ocupar ese puesto, en las últimas semanas ha comenzado a sonar con fuerza el nombre de un prometedor futbolista que actualmente destaca en el Espanyol.

Omar El Hilali, lateral derecho de 21 años formado en las categorías inferiores del Espanyol, está viviendo una temporada especialmente brillante en LaLiga EA Sports. Su equipo se encuentra en plena lucha por asegurar la permanencia en la máxima categoría, una situación delicada en la que cada jugador tiene un rol determinante. Precisamente, el rendimiento destacado del joven defensor ha provocado que varios clubes importantes, incluido el Barça, pongan sus ojos en él.

| RCDE

La necesidad del equipo blaugrana en esa posición es evidente. Hansi Flick busca un perfil joven, con recorrido, capacidad defensiva y buena proyección ofensiva. El Hilali cumple sobradamente con estos requisitos, ya que esta temporada se ha convertido en una pieza fundamental para el Espanyol por su contundencia y capacidad para aportar equilibrio en defensa y ataque.

Temporada de asentamiento en la élite

Las cifras de Omar El Hilali avalan su buen rendimiento esta temporada. Ha disputado 25 encuentros oficiales, acumulando 2146 minutos de juego. Destaca especialmente por sus sólidas estadísticas defensivas, con un promedio de 3,8 balones recuperados por partido y también 3,8 despejes, lo que confirma su capacidad para leer el juego y anticiparse a las jugadas rivales.

Aunque se trata de un jugador marcadamente defensivo, El Hilali también aporta en la creación de juego ofensivo con 2 ocasiones claras generadas esta temporada y un promedio de 0,3 pases clave por partido. Además, mantiene un 79% de efectividad en sus pases, una cifra más que notable considerando su rol y la presión habitual en los partidos disputados por el Espanyol.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto para el joven lateral: ha cometido un penalti y dos errores que derivaron en disparos rivales, un aspecto que deberá pulir para seguir creciendo como futbolista de élite.

¿Cuál es la postura del jugador sobre el interés del Barça?

Omar El Hilali ha decidido romper el silencio sobre los rumores que lo vinculan al FC Barcelona. El joven lateral, en declaraciones recientes, ha dejado claro que cualquier oferta será valorada exclusivamente por sus agentes, ya que él prefiere centrarse en lo deportivo. “Todo lo que llegue, los que lo tienen que valorar son mis agentes, que por eso tienen ellos su trabajo. A partir de ahí, lo que tenga que pasar ya pasará en ese momento”, afirmó.

Sobre su futuro en el Espanyol, El Hilali fue bastante contundente al señalar que le gustaría pasar toda su carrera en el club perico, aunque reconoce la imprevisibilidad del fútbol. “El fútbol muchas veces no es cómo a uno le gustaría. Cambia muy rápido. ¿Qué a mí me gustaría? Sí. ¿Qué va a pasar? No lo sé”, comentó con sinceridad.

Su cláusula y posible renovación con el Espanyol

Actualmente, la cláusula de rescisión de Omar El Hilali es de 15 millones de euros, una cifra elevada para un lateral joven y que refleja claramente la apuesta del Espanyol por retenerlo. El jugador considera la cifra sorprendente, pero también es consciente de que si algún club decide abonar esa cantidad será porque valora enormemente su potencial.

Sobre una posible renovación, Omar explicó que todavía no se han producido acercamientos con el Espanyol. Su contrato finaliza en 2027, lo que le da tranquilidad para centrarse exclusivamente en su rendimiento sobre el terreno de juego.