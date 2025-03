Juan Carlos Unzué dona una notícia que deixa consternat el món del futbol

per Iker Silvosa

El món del futbol ha rebut una notícia que ha commocionat aficionats i professionals per igual. Juan Carlos Unzué, un reconegut exjugador i entrenador estimat per tothom, ha anunciat una decisió que marca un abans i un després en la seva carrera, a causa de circumstàncies personals que han afectat la seva capacitat per continuar en el seu rol actual.

Juan Carlos Unzué, exguardameta i entrenador amb una destacada trajectòria en el futbol espanyol, ha comunicat que deixarà el seu lloc com a comentarista esportiu a la plataforma DAZN. Aquesta decisió es deu a l'avanç de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) que pateix des de 2020, malaltia que ha començat a afectar la seva capacitat respiratòria i, per tant, la seva habilitat per parlar amb fluïdesa durant les retransmissions.

| FCB

En una entrevista concedida al periodista Miguel Ángel Román, Unzué va expressar amb pesar: "Vull anunciar-vos que a causa de la limitació respiratòria que tinc necessito fer més esforç per parlar. Crec que, molt al meu pesar, ha arribat el moment de deixar de comentar partits de DAZN". Aquestes paraules reflecteixen la difícil situació que enfronta l'exfutbolista, qui ha estat una figura constant en les retransmissions de LaLiga, especialment en els partits del FC Barcelona.

Una trajectòria marcada per la passió i el compromís

Nascut a Orcoyen, Navarra, el 1967, Juan Carlos Unzué va iniciar la seva carrera futbolística a les files del Club Atlético Osasuna. El seu talent sota els pals el va portar a defensar la porteria d'equips com el FC Barcelona, Sevilla FC, CD Tenerife i Real Oviedo. Després de penjar els guants, Unzué va emprendre una exitosa carrera com a entrenador, destacant la seva etapa com a segon entrenador del FC Barcelona al costat de Luis Enrique, amb qui va conquerir el triplet el 2015.

El juny de 2020, Unzué va anunciar públicament que havia estat diagnosticat amb ELA, una malaltia neurodegenerativa que afecta les cèl·lules nervioses del cervell i la medul·la espinal, provocant una pèrdua progressiva de la funció muscular. Des de llavors, s'ha convertit en una veu activa en la lluita contra aquesta malaltia, participant en diverses iniciatives per visibilitzar-la i millorar la qualitat de vida de qui la pateixen.

Un llegat que transcendeix el terreny de joc

La decisió d'Unzué de deixar el seu rol com a comentarista és un reflex del seu compromís amb l'honestedat i la transparència. Malgrat les dificultats que enfronta, continua sent una figura inspiradora per a molts, demostrant que la valentia i la determinació poden prevaler fins i tot en les circumstàncies més adverses.

La seva tasca en la conscienciació sobre l'ELA ha estat fonamental perquè la societat comprengui millor aquesta malaltia i per impulsar canvis significatius en el suport als afectats i les seves famílies. Unzué ha participat en xerrades, esdeveniments benèfics i ha col·laborat amb diverses organitzacions dedicades a la investigació i el suport a pacients amb ELA.

La plataforma DAZN ha anunciat que emetrà una entrevista completa amb Unzué el pròxim dimarts 11 de març, on l'exfutbolista compartirà més detalls sobre la seva decisió i com està afrontant l'avanç de la malaltia. En aquests moments, el món del futbol s'uneix en solidaritat amb Juan Carlos Unzué, reconeixent la seva inavaluable contribució a l'esport i la seva incansable lluita contra l'ELA. El seu llegat perdurarà no només pels seus èxits al camp, sinó també per la seva valentia i compromís fora d'ell.