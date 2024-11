Havia de ser un crac però se'n va anar del Barça: García Pimienta el vol al Sevilla

Molts del planter del Barça somien triomfar al primer equip i ser protagonistes al Camp Nou. Tot i això, alguns decideixen buscar oportunitats en altres destinacions on puguin desenvolupar la seva carrera amb més protagonisme. Aquest va ser el cas de Ferran Jutglà, que va deixar el club blaugrana el 2022 per iniciar una nova etapa al Bruges belga.

Ferran Jutglà, nascut a Sant Julià de Vilatorta, va arribar al Barça Atlètic el 2021 després de finalitzar el seu contracte amb l'Espanyol B. Al filial blaugrana va destacar ràpidament, marcant 19 gols i repartint sis assistències en 32 partits. El seu rendiment va cridar l'atenció del primer equip, on va participar en nou partits i va fer dos gols sota les ordres de Xavi Hernández.

| FCB

El Bruges no va trigar a interessar-se pel davanter i va desemborsar 5 milions d'euros per aconseguir els seus serveis. Aquesta operació va ser clau per al Barça, que en aquell moment passava per una greu crisi econòmica, molt més que ara. L'aventura de Jutglà a Bèlgica va començar amb força, aconseguint vuit gols i cinc assistències en els primers 14 partits. Fins i tot va brillar a la Champions League, convertint-se en un dels noms més destacats de l'equip.

Tot i que Jutglà va tenir un inici fulgurant, les lesions van començar a marcar la seva trajectòria a Bèlgica. A la temporada 2022/23, va tancar el curs amb 15 gols i vuit assistències en 44 partits, números més que destacables. Tot i això, el seu rendiment va anar decreixent amb el temps. Durant el curs 2023/24, la seva aportació es va reduir a 11 gols a 50 partits. Aquesta temporada 2024/25, la situació és més preocupant: només ha marcat dos gols en 18 partits, tots dos a la Croky Cup, i ha perdut protagonisme amb l'actual entrenador, Nicky Hayen.

El Sevilla, a la recerca de gol

La falta de gol és un dels majors problemes que enfronta el Sevilla aquesta temporada. En els últims cinc partits, els sevillans han marcat gairebé quatre gols, reflectint una preocupant sequera ofensiva. Els seus davanters, Isaac Romero i Kelechi Iheanacho, no estan complint les expectatives, sumant només dos gols entre tots dos. Davant d'aquest panorama, Víctor Orta, director esportiu del club, està explorant opcions al mercat hivernal.

Ferran Jutglà es perfila com un candidat ideal per reforçar la davantera sevillista. La seva capacitat per jugar com a ariet o com a extrem li atorga una versatilitat que pot ser clau en un equip que també necessita cobrir la baixa de Lucas Ocampos i la lesió de Chidera Ejuke. Encara que l'estiu passat ja va ser al radar del Sevilla, ara el seu fitxatge sembla més viable a causa de la falta de minuts al Bruges.

Amb contracte fins al 2026, Jutglà podria estar obert a tornar al futbol espanyol a la recerca de més protagonisme. García Pimienta, actual tècnic del Sevilla, estaria encantat de comptar amb un jugador amb experiència a LaLiga i que entén perfectament l'estil de joc espanyol. A més, el Sevilla necessita amb urgència un davanter que aporti gols i solucions en atac.

L'operació dependrà de les negociacions entre tots dos clubs i de la voluntat del mateix jugador. Ara com ara, l'interès del Sevilla a Ferran Jutglà reflecteix la seva intenció de donar un cop d'efecte al mercat hivernal. Serà aquesta l'oportunitat que el davanter català necessita per rellançar la carrera? El temps dirà si el Sevilla aconsegueix portar de tornada a Espanya una de les promeses que una vegada va pertànyer al Barça.