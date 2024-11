Oficial: Lo confirma José Álvarez en el Chiringuito, fichará por el Barça

El FC Barcelona ya se encuentra inmerso en la planificación de su próximo mercado de fichajes, centrado en jugadores que quedarán libres este verano. Aprovechar estas oportunidades se ha convertido en una necesidad, dados los problemas económicos que el club arrastra desde hace años. Según las reglas de la FIFA, los futbolistas que finalizan contrato pueden negociar con otros clubes a partir de enero, y el Barça quiere adelantarse a la competencia.

José Álvarez, periodista de El Chiringuito, confirmó que el Barça está a punto de cerrar un acuerdo con Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen. "Me cuentan que el Barça tiene muy avanzado el fichaje de Tah", aseguró en el programa. Este futbolista, de 27 años, termina contrato en junio de 2025, y ya ha dejado claro que no renovará con el conjunto alemán.

El central alemán, con gran experiencia en la Bundesliga y en competiciones europeas, es una de las piezas más codiciadas en el mercado de agentes libres. "Es una oportunidad de mercado porque acaba contrato, y se lo están rifando los grandes", señaló Álvarez. No obstante, el periodista también apuntó que Tah no es un jugador perfecto para todos los sistemas de juego.

La lucha con el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich también ha mostrado interés en fichar a Tah, lo que añade presión al Barça para cerrar el acuerdo cuanto antes. "Es un futbolista que interesa a muchos clubes, y por eso el Barça quiere adelantarse", explicó Álvarez. La competencia con el gigante alemán no será sencilla, ya que el Bayern tiene mayor estabilidad económica y podría ofrecerle un proyecto atractivo en su país natal.

Sin embargo, el Barça parece tener un as bajo la manga. Según el periodista, las conversaciones con el entorno del jugador están muy avanzadas, y el club catalán está decidido a no dejar escapar esta oportunidad. "No se puede hacer oficial hasta enero, pero el fichaje de Jonathan Tah está muy avanzado", reiteró Álvarez en el programa.

Aunque el fichaje parece inminente, no todos están convencidos de que Jonathan Tah sea el central ideal para el estilo del Barça. "Con una línea tan adelantada como la del Barça, Tah no es el perfil perfecto", comentó Álvarez, quien destacó la falta de velocidad del jugador como un posible inconveniente. "Es un futbolista que es lento y le cuesta mucho girarse", añadió.

No obstante, su físico imponente y su experiencia en competiciones de alto nivel son factores que el Barça valora positivamente. Tah podría aportar solidez y presencia en el área, algo que el equipo ha echado en falta en algunos momentos de esta temporada.