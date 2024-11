Enric Masip confessa el motiu pel qual el Barça no va fitxar Nico Williams

El FC Barcelona va estar treballant incansablement durant l'estiu passat per tancar la incorporació de Nico Williams, una de les joves promeses del futbol espanyol. Tot i l'interès mostrat pel club blaugrana, però, el jugador de l'Athletic Club va acabar descartant la possibilitat d'arribar al Camp Nou. Aquest fitxatge frustrat ha estat un dels temes més comentats del mercat, i Enric Masip, adjunt a la presidència del Barça, ha explicat les raons darrere aquest desacord.

En una entrevista a El Chiringuito, Enric Masip va abordar el tema amb claredat, deixant entreveure que el principal escull va ser la negativa del mateix jugador. "Si un jugador que és del teu interès no es vol moure, tampoc tens gaire marge. Tampoc pots fer gaires coses", va confessar Masip. Aquestes paraules deixen clar que, tot i que el Barça ho tenia tot disposat per intentar la seva incorporació, la decisió final va recaure a Nico Williams, que va optar per quedar-se a l'Athletic Club.

Un dels rumors més estesos va ser que el Barça no hauria pogut inscriure Nico a causa dels seus problemes econòmics i el límit salarial imposat per LaLiga. Tot i això, Masip ha negat aquesta possibilitat i ha assegurat que el club no hauria fet semblant moviment sense garanties. "A veure, tan al detall no ho sé, però a mi em costa pensar que si fitxaries Nico Williams no ho podries inscriure", va afirmar. Segons Masip, el Barça mai no hauria contemplat pagar entre 50 i 60 milions per un jugador sense tenir la certesa que podria jugar.

Pilotes fora

La situació econòmica del Barça, tot i millorar en comparació amb anys recents, continua sent un tema de debat. Masip va aprofitar l'entrevista per destacar que els problemes actuals són una herència del passat. "Molta gent fa broma, però això, ¿d'on ve? D'una etapa molt fosca on la gent augurava el Barça cinc, sis, set anys de penombres", va explicar. Aquest context, encara que complicat, no va ser un obstacle insalvable perquè el club intentés concretar el fitxatge.

| @athleticlub

El cas de Nico Williams reflecteix les dificultats que enfronta el Barça per competir en un mercat on els jugadors tenen cada cop més control sobre les seves decisions. Masip va subratllar que, tot i que la direcció esportiva va treballar per aconseguir la incorporació, la voluntat del futbolista és clau en aquest tipus d'operacions. "Si el jugador no vol, poc pots fer", va reiterar, i va deixar clar que el Barça no va perdre el fitxatge per problemes de gestió interna, sinó per la decisió personal de Nico.

L'Athletic Club, per la seva banda, ha aconseguit retenir una de les seves joies més grans, cosa que reforça el seu compromís amb els jugadors del planter. Per al Barça, la frustració de no fitxar Nico Williams se suma a una llista de desafiaments al mercat de fitxatges recent. Així i tot, la directiva continua treballant per reforçar l'equip i superar les limitacions econòmiques heretades.