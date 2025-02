Oficial: Un futbolista del Athletic de Bilbao se retira

En el mundo del fútbol, hay jugadores que dejan huella más allá de los títulos o estadísticas. Son aquellos que representan los valores de un club, los que forjan una conexión especial con la afición y los que, con su entrega y compromiso, se convierten en leyendas. El Athletic Club se despide de uno de esos nombres ilustres, un futbolista que ha sido el alma del vestuario y que, tras 16 años en San Mamés, ha decidido colgar las botas al final de la temporada.

El Athletic Club ha comunicado oficialmente que Óscar de Marcos, su actual capitán, se retirará cuando termine el curso. El lateral derecho de 35 años ha sido una pieza clave en el equipo desde que llegó en 2009 procedente del Deportivo Alavés. Con 560 partidos disputados con la camiseta rojiblanca, se despide como el segundo jugador con más apariciones en la historia del club, solo por detrás de José Ángel Iribar (614).

| Instagram

"Óscar de Marcos ha anunciado esta mañana a sus compañeros en Lezama que colgará las botas en el Athletic Club al final de temporada después de 16 años en el primer equipo", informó el club en su comunicado. El futbolista alavés ha tomado esta decisión tras meditarlo durante meses. No obstante, ha querido mantenerla en secreto hasta poder comunicársela personalmente a sus compañeros y, solo después, a la prensa.

De Marcos deja el fútbol profesional en un momento dulce para el Athletic, con el equipo en puestos de Champions League y con la ilusión de pelear en la Europa League. Desde que llegó a Bilbao en 2009, De Marcos se convirtió en un ejemplo de profesionalismo y compromiso con el club. Su versatilidad le permitió jugar en varias posiciones, pero su papel como lateral derecho ha sido fundamental en las últimas temporadas. Sus números reflejan su importancia en el equipo.

Con el club bilbaíno, ha conquistado una Copa del Rey y dos Supercopas de España, pero su mayor legado es haber sido un referente en el vestuario.

El momento de la decisión y la charla con Valverde

De Marcos reveló que llevaba años valorando su retirada, pero que siempre tuvo dudas sobre si seguir. Esta vez, sin embargo, su decisión fue firme. "Desde el principio de temporada sentía que esta iba a ser la última, pero quería esperar a ver si mi cuerpo me pedía otra cosa. No ha sido así. Sigo disfrutando, pero quiero acabar sintiéndome útil e importante hasta el último día", confesaba en rueda de prensa.

Uno de los momentos clave en su decisión fue una charla con Ernesto Valverde durante la Supercopa de España en Arabia. "Con el míster llevo tiempo hablándolo. Este año quedó claro que era el momento. Nunca le he engañado. De hecho, esta vez ni siquiera ha intentado convencerme para seguir", confesó.

Una despedida sin homenajes, pero con una ilusión por cumplir

Pese a que su anuncio ha entristecido a la afición, De Marcos ha insistido en que no quiere despedidas grandilocuentes ni homenajes especiales: "No los necesito. Si el último día me quieren dedicar todos los goles, que lo hagan, pero solo quiero pensar en el equipo". Aun así, el capitán no oculta que hay un último sueño que le gustaría cumplir antes de retirarse: ganar la Europa League.

"Es muy difícil, pero este grupo está capacitado. He vivido 16 años aquí y muchos más sueños de los que imaginaba, pero levantar un título europeo sería increíble", decía.

Su despedida estuvo cargada de emoción, especialmente al recordar a su abuelo fallecido, en quien se ha inspirado para tomar la decisión. "Mi abuelo, cuando se despidió de la familia, nos dijo tres cosas: ‘¿Cómo no me voy a ir feliz si mi familia está bien, si me siento pleno y si no os he dado ninguna guerra?’. Yo en el fútbol me siento así, y así me quiero ir".

El futuro del Athletic y el legado de De Marcos

El jugador reconoció que el club tiene un gran futuro por delante y que referentes como Iñaki Williams serán los encargados de liderar la nueva generación. "Estos ya van solos, ya ni me respetan", bromeó antes de ponerse serio. "Me haría mucha ilusión verles en Champions".

Aunque aún no tiene claro qué hará tras su retiro, asegura que afronta la nueva etapa con respeto: "Más que miedo, siento respeto. Es una vida que no conozco, ya os lo contaré más adelante". Cuando termine la temporada, Óscar de Marcos dejará el fútbol profesional, pero su huella en el Athletic Club permanecerá para siempre. Una carrera marcada por la lealtad, el esfuerzo y el amor a unos colores que ha defendido hasta el último día.