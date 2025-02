Surten a la llum les ofensives paraules de Vinicius a aficionat d'Osasuna: 'Tu has...'

El futbol, més enllà de ser un esport apassionant, és també un escenari on les emocions es desborden, tant al camp com a les grades. En el recent empat 1-1 entre Osasuna i Real Madrid a El Sadar, Vinicius Jr. va tornar a ser protagonista, no només pel seu rendiment al terreny de joc, sinó per un enfrontament verbal amb un aficionat local.

El Real Madrid arribava a Pamplona amb la necessitat imperiosa de sumar tres punts per mantenir la seva posició al cim de LaLiga. No obstant això, el partit es va tornar complicat després de l'expulsió de Jude Bellingham al minut 39, deixant l'equip de Carlo Ancelotti amb un home menys durant gran part del partit. Tot i avançar-se al marcador amb un gol de Kylian Mbappé, els blancs no van poder sostenir l'avantatge i van acabar cedint un empat després d'un penal convertit per Ante Budimir.

L'incident de Vinicius amb l'afició

Vinicius Jr., conegut per la seva explosivitat i caràcter al camp, ha tingut múltiples enfrontaments amb aficionats rivals al llarg de la seva carrera. En aquesta ocasió, segons el programa 'El dia después' de Movistar+, el brasiler es va dirigir a un aficionat d'Osasuna amb les paraules: "Tu pagues una entrada per veure'm a mi". Aquest comentari reflecteix una actitud condescendent que ha estat criticada en diverses ocasions.

| Real Madrid

Antecedents de confrontacions

No és la primera vegada que Vinicius es veu embolicat en polèmiques amb l'afició. Durant una visita anterior a El Sadar el 2024, el davanter ja havia tingut friccions amb els seguidors locals. A més, en altres estadis de LaLiga, és habitual escoltar càntics ofensius dirigits cap a ell, cosa que ha generat un ambient hostil en els seus desplaçaments. Aquests incidents han posat en dubte tant l'actitud del jugador com la dels aficionats, creant un cercle viciós de provocacions i respostes.

LaLiga ha mostrat la seva preocupació per aquests esdeveniments i ha anunciat que investigarà els càntics ofensius proferits a El Sadar contra Vinicius i Raúl Asencio en el duel del passat cap de setmana. L'organització s'ha compromès a denunciar aquests actes davant les instàncies corresponents per eradicar comportaments racistes i ofensius als estadis.

La tensió viscuda al partit no només va afectar Vinicius, sinó el rendiment general del Real Madrid. L'expulsió de Bellingham i les decisions arbitrals controvertides, com el penal assenyalat a favor d'Osasuna, van desestabilitzar el conjunt blanc. Aquest empat representa el tercer partit consecutiu sense victòria a LaLiga. Això ho ha aprofitat el Barça per arrabassar-li el lideratge després del seu gran triomf a casa davant el Rayo Vallecano.