La oferta que el Oviedo ha rechazado a última hora: Paunovic se lo quiere quedar

El Real Oviedo vivió un cierre de mercado lleno de tensión. El club carbayón recibió en las últimas horas una propuesta seria. Una oferta que superaba los millones esperados por un futbolista importante. La directiva azul, sin embargo, decidió rechazar la operación de inmediato.

Una oferta llamativa desde Francia

La propuesta llegó desde un club de la Ligue 1 francesa. Las negociaciones no avanzaron más allá del primer intercambio de documentos. Se trataba de una cantidad cercana a los seis millones de euros. Para muchos equipos sería imposible resistirse, pero no para los asturianos.

La dirección deportiva entiende que los valores de mercado pueden cambiar rápido. Una temporada completa en Primera puede aumentar la cotización notablemente. Además, vender en septiembre dejaría poco margen de reacción en plantilla. Por eso el Oviedo fue firme y cerró la puerta.

| XCatalunya, Canva, Real Oviedo

El protagonista del mercado

La figura central de esta historia es Haissem Hassan, extremo francés. Llegó al Oviedo procedente del Villarreal por 1,5 millones. Desde entonces se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes. Su velocidad, descaro y capacidad de asistencia lo han consolidado como titular.

El futbolista firmó hasta 2027 y su cláusula supera los diez millones. Por ello el club entiende que aún existe margen de crecimiento económico. En la pasada temporada del ascenso disputó 43 partidos con protagonismo. Además, aportó goles y asistencias clave para conseguir el objetivo.

| Canva

Motivos para el rechazo

El Real Oviedo sabe que Hassan es un activo estratégico. Su aportación deportiva supera con creces los seis millones ofrecidos. La directiva, además, entiende que el jugador puede revalorizarse pronto. Una buena campaña en Primera lo situaría en cifras mucho más altas.

El vestuario también celebró la decisión como un mensaje de ambición. Los compañeros creen que mantenerlo fortalece la moral del equipo entero. Para Paunovic, además, supone contar con una pieza diferencial en las bandas. El club ha preferido pensar en el futuro antes que en el dinero.

Planificación sin sobresaltos

A falta de nuevas incorporaciones, el Oviedo cierra la plantilla actual. El club no espera más fichajes en este tramo de mercado. Confían en que la base que consiguió el ascenso siga rindiendo. Se apuesta por la continuidad como receta para lograr la permanencia.

Brandon Domingues podría salir en las próximas semanas hacia otra liga. Sin embargo, ese movimiento no alterará la estructura principal del equipo. Lo que importa ahora es que los pilares ofensivos siguen dentro. Con ellos, el conjunto carbayón se siente competitivo frente a cualquier rival.

El Oviedo ha rechazado una propuesta económica muy atractiva. Ha decidido priorizar lo deportivo frente a lo financiero en un momento clave. Haissem Hassan seguirá vestido de azul, al menos hasta el mercado invernal. La afición celebra esta noticia como un triunfo fuera del césped.

El futuro dirá si esta apuesta termina saliendo rentable. De momento, el club refuerza su compromiso con un proyecto sólido. El mensaje es claro: el Real Oviedo quiere consolidarse en Primera.