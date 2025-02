Oferta del Liverpool al Barça per Frenkie de Jong: La lletra petita

per Xavi Martín

El FC Barcelona s'enfronta a un nou dilema amb Frenkie de Jong. Tot i haver recuperat protagonisme en l'equip de Hans-Dieter Flick després d'un període de dubtes, el seu futur continua sent incert. El seu contracte amb el club català expira el 2026, i la seva negativa a renovar ha despertat l'interès de diversos equips europeus, entre ells el Liverpool.

El conjunt anglès, sota la direcció d'Arne Slot, busca reforçar el seu centre del camp amb un migcampista de qualitat i experiència. De Jong encaixa en el perfil desitjat pel tècnic neerlandès, qui considera que el seu compatriota aportaria creativitat i control a l'equip. No obstant això, el Liverpool no està disposat a realitzar una inversió desorbitada pel jugador i planeja fer una oferta conservadora.

Estratègia del Liverpool: oferta a la baixa

Aprofitant la situació contractual del futbolista, el Liverpool pretén negociar amb el Barça una operació per un valor proper als 35 milions d'euros. La intenció del club anglès és evitar una despesa excessiva, tenint en compte que si De Jong no renova, el 2026 quedarà lliure per negociar amb qualsevol equip sense que el FC Barcelona rebi compensació econòmica.

| FC Barcelona, Sara Gordon - FC Barcelona

Per a l'entitat blaugrana, l'oferta representa un dilema. De Jong és un jugador de qualitat contrastada, però la seva elevada fitxa i la necessitat de sanejar comptes podrien fer que la directiva consideri la seva venda. A més, tot i que el futbolista ha tingut actuacions destacades recentment, la seva temporada ha estat marcada per lesions i alts i baixos en el seu rendiment.

Hauria el Barça d'acceptar l'oferta?

En termes de mercat, el Barça podria intentar aconseguir una xifra més gran pel traspàs del neerlandès. Equips com el Manchester United, el Bayern de Munic i el Paris Saint-Germain han mostrat interès en el passat, cosa que podria generar competència i elevar el seu preu. No obstant això, l'estratègia del Liverpool podria pressionar la directiva culer a prendre una decisió ràpida si desitgen evitar la possibilitat de perdre el jugador sense beneficis econòmics en el futur.

Balanç de la temporada de Frenkie De Jong

A nivell de números, De Jong ha tingut una campanya irregular. Ha disputat 12 partits a LaLiga, amb dos gols i una assistència en 468 minuts jugats. A la Copa del Rei ha participat en tres encontres, mentre que a la Champions League ha estat present en set partits, sumant un total de 1.006 minuts en totes les competicions.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El FC Barcelona, actualment en la tercera posició de LaLiga amb 48 punts - serà líder si guanya avui al Rayo Vallecano - necessita resoldre aviat la situació de la seva plantilla per planificar la pròxima temporada. Amb el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid per davant a la taula, cada moviment al mercat serà clau per mantenir la competitivitat de l'equip.

Què decidirà el Barça?

El futur de Frenkie de Jong continua a l'aire, i la seva continuïtat dependrà de la postura que adoptin Joan Laporta i Deco en els pròxims mesos. L'oferta del Liverpool podria ser només el primer pas en una sèrie de negociacions que marcaran el destí del migcampista neerlandès. Mentrestant, el jugador haurà de continuar demostrant al camp que continua sent una peça valuosa per a l'equip.