10 milions d'euros: El Cadis no es mou de la clàusula si algú vol el seu crack

per Sergi Guillén

El Cádiz Club de Futbol ha deixat clar que no negociarà la sortida de la seva estrella, per menys dels 10 milions d'euros establerts en la seva clàusula de rescissió. El jugador, que va arribar al conjunt gadità a l'estiu de 2024, s'ha convertit en una peça clau sota la direcció de Gaizka Garitano.

Un fitxatge estratègic i rendible

Es tracta de Javi Ontiveros, el qual va signar un contracte fins 2028 amb el Cádiz, incloent-hi una clàusula de rescissió de 10 milions d'euros. Donada la seva arribada com a agent lliure, qualsevol venda futura representaria un benefici net per al club. Aquesta estratègia de contractació ha resultat ser altament beneficiosa, considerant el rendiment excepcional del jugador en la present temporada.

En l'actual campanya de LaLiga Hypermotion, Ontiveros ha demostrat ser un jugador diferencial. Fins a la data, ha anotat 10 gols en lliga i ha proporcionat 5 assistències, liderant ambdues estadístiques en l'equip. La seva capacitat per desequilibrar defenses i la seva precisió en la pilota aturada l'han convertit en una amenaça constant per als rivals.

A més, la seva versatilitat li permet exercir-se eficaçment en diverses posicions ofensives, adaptant-se a les necessitats tàctiques de l'equip. Des de l'arribada de Gaizka Garitano a la banqueta, el Cádiz ha experimentat una notable millora en el seu rendiment.

L'equip acumula una ratxa de nou partits consecutius sense conèixer la derrota, incloent-hi victòries destacades contra líders de la categoria com el Mirandés i el Racing de Santander. En aquest últim encontre, Ontiveros va ser protagonista en obrir el marcador amb un gol de gran factura, contribuint al triomf per 2-3 al Sardinero.

Interès d'altres clubs i postura del Cádiz

El rendiment d'Ontiveros no ha passat desapercebut, i diversos clubs han mostrat interès en els seus serveis. No obstant això, el Cádiz ha estat ferm en la seva posició: qualsevol equip que desitgi comptar amb ell haurà d'abonar la totalitat de la seva clàusula de rescissió actual. Aquesta postura reflecteix la confiança del club en el jugador i la seva importància en el projecte esportiu actual.

Amb el seu contracte vigent fins 2028, Ontiveros es perfila com una peça fonamental en les aspiracions del Cádiz per retornar a l'elit del futbol. El seu compromís amb el club i el seu rendiment al camp han enfortit la relació amb l'afició i la directiva. Mentre continuï demostrant la seva vàlua, el Cádiz mantindrà la seva postura respecte a la seva clàusula, assegurant així tant l'estabilitat de l'entitat.

Així doncs, Javier Ontiveros s'ha consolidat com el jugador més destacat del Cádiz CF en la present temporada. La seva contribució en termes de gols i assistències, sumada a la seva influència en el joc col·lectiu, el posicionen com un actiu inavaluable. La directiva, conscient de la seva importància, ha establert una clàusula de rescissió d'acord amb el seu rendiment, garantint que qualsevol moviment futur sigui beneficiós per a totes les parts involucrades.