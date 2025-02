Bogeria del Manchester United per un jugador de l'Atlético de Madrid: 150 milions

L'Atlètic de Madrid ha tornat a ser l'epicentre dels rumors del mercat de fitxatges. El club matalasser s'ha convertit en una referència a Europa sota la direcció de Diego Simeone. Així doncs, ha vist com una de les seves grans estrelles desperta l'interès de gegants del futbol mundial.

L'última oferta que ha sacsejat els despatxos del Metropolitano prové de la Premier League i podria convertir-se en una de les operacions més costoses de tota la història. En un moment crucial de la temporada actual, quan l'equip lluita per mantenir-se en l'elit de LaLiga i en les fases finals de la Champions, ha sorgit una proposta milionària.

Es tracta del Manchester United, club que ha posat sobre la taula una xifra astronòmica per endur-se un dels millors jugadors de l'Atlètic de Madrid.

Una de les referències ofensives de l'Atleti

Julián Álvarez, el davanter argentí que va arribar al club procedent del Manchester City per 75 milions d'euros, ha demostrat ser una inversió encertada. Amb un rendiment excel·lent en la seva primera temporada, l'atacant ha estat peça clau en l'esquema de Simeone. Els seus números parlen per si sols: 17 gols en 37 partits, a més del seu incansable treball al front d'atac, l'han consolidat com un referent en l'ofensiva.

| Atlético de Madrid

El United, conscient de la qualitat del jugador, ha decidit donar un cop sobre la taula i ha presentat una oferta de 150 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis. Aquesta quantitat suposa el doble del que l'Atlètic va pagar per ell fa menys d'un any, cosa que demostra la desesperació del club anglès per reforçar la seva plantilla actual.

No obstant això, la resposta des de Madrid ha estat clara i contundent: l'Atlètic de Madrid no està disposat a desprendre's de la seva estrella. Al Metropolitano consideren que Julián Álvarez és una peça fonamental per al present i el futur de l'equip. I no contemplen la seva venda sota cap circumstància, independentment de la quantitat oferta.

'La aranya' està feliç a Madrid

D'altra banda, el mateix jugador ha deixat clar que no té intencions d'abandonar l'Atlètic de Madrid en aquest moment. Després del seu pas pel Manchester City, on no va tenir el protagonisme desitjat, Julián Álvarez ha trobat en l'equip de Simeone el lloc ideal per seguir creixent com a futbolista. La seva adaptació al futbol espanyol ha estat molt ràpida i exitosa, i la seva societat amb Griezmann i altres companys d'atac ha estat clau en el rendiment de l'equip.

| ATM

Per ara, l'oferta del Manchester United ha estat rebutjada i no sembla que l'Atlètic canviï de postura. No obstant això, el futur de Julián Álvarez continuarà sent objecte d'especulació en el mercat de fitxatges, especialment si continua rendint al més alt nivell. El que està clar és que el club matalasser ha trobat el seu golejador, i ni una oferta multimilionària ha estat suficient per apartar-lo del seu camí actual.