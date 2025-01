El objetivo número 1 de Hansi Flick para el Barça en el mercado de invierno

El mercado de invierno del FC Barcelona ha dado un giro radical en las últimas semanas. Lo que parecía que sería un periodo de escasa actividad se ha convertido en una ventana con múltiples frentes abiertos. Especialmente después de que el club catalán haya logrado encajar en la regla del “uno a uno”.

Esta nueva situación multiplica las opciones para reforzar al equipo en el tramo decisivo de la temporada. Y, entre todos los nombres que han sonado con fuerza, el de Marcus Rashford ha irrumpido como el objetivo número uno de Hansi Flick para la delantera azulgrana.

Un futbolista que no atraviesa un buen momento en su club

El atacante inglés, de 27 años, lleva un tiempo coqueteando con la idea de abandonar el Manchester United. Según las informaciones que maneja el diario SPORT, el Barça ha entrado con ímpetu en la puja para lograr la cesión del extremo hasta el 30 de junio.

A pesar de que, hace tan solo un mes, la posibilidad de incorporar al futbolista parecía muy lejana. La inestabilidad que atraviesa el cuadro de Old Trafford —ahora dirigido por Amorim— y la falta de química entre el nuevo entrenador y el jugador han puesto a Rashford a tiro.

El rendimiento del internacional inglés en esta temporada, pese a ciertos altibajos colectivos de su equipo, sigue contando con el aval de sus cifras. En la Premier League 2024/25 ya ha participado en 15 partidos, sumando 4 goles y 1 asistencia, según datos recabados hasta la fecha.

Además, su participación en la UEFA Europa League se salda con 1 tanto y 1 asistencia en 6 encuentros. En total, se calcula que supera los 1.500 minutos de juego en lo que va de curso, si sumamos todas las competiciones, con 7 goles y 3 asistencias.

Una oportunidad de mercado para el Barça

El FC Barcelona, con Hansi Flick a la cabeza del banquillo, habría dado luz verde para intentar esta operación. Y Deco —director deportivo azulgrana— ha viajado a Arabia Saudí con la intención de tantear la viabilidad económica de la misma. El entrenador alemán ve en el británico un perfil muy interesante para reforzar el ataque.

Tanto por su velocidad y potencia física como por su capacidad de ocupar diferentes zonas de la delantera. El jugador, por su parte, también estaría abierto a recalar en Barcelona, donde contaría con un entorno favorable para relanzar su carrera en un gran momento de su madurez deportiva.

No obstante, el Barça necesita liberar masa salarial antes de concretar la incorporación. La directiva trabaja con varias alternativas, que podrían incluir la salida de algún futbolista importante. Se ha especulado con Eric, Ansu o Araujo, además de la posibilidad de obtener ingresos por un posible traspaso en el que el club retenga un porcentaje, como ocurre con Mingueza.

Por su parte, en Old Trafford, Rúben Amorim no parece tener intención de retener a un Rashford que no encaja en sus planes a medio y largo plazo. El jugador no ha disputado ni un solo minuto con el entrenador portugués en el último mes, incrementando los rumores de salida.

De concretarse la cesión, Marcus Rashford se convertiría en una pieza fundamental para el ataque del Barça en la segunda mitad de la temporada. La posibilidad de ver al internacional inglés vistiendo de azulgrana, bajo la batuta de Flick, alimenta la ilusión de la afición culé en pleno mercado.

Falta por ver si el club logra la ingeniería financiera necesaria para encajar el sueldo del futbolista. Y, de ese modo, hacer realidad la llegada de uno de los jugadores con mayor talento y proyección del panorama europeo.