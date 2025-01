Gir de 180º amb Ansu Fati: El Barça pren una decisió contundent

La caiguda de Dani Olmo i Pau Víctor de la convocatòria, malgrat la cautelar concedida pel CSD, deixava un escenari propici perquè Ansu Fati sumés minuts a la semifinal de la Supercopa d'Espanya davant l'Athletic Club. No obstant això, Hansi Flick va decidir, de manera sorprenent, deixar a la graderia un futbolista que, almenys sobre el paper, podia haver aprofitat l'absència de dos atacants per reivindicar-se. El tècnic del Barça va evidenciar així la poca confiança que té en Ansu, qui es troba amb un futur cada cop més incert al Camp Nou.

Amb 8 participacions oficials en el que va de curs (4 a LaLiga, 2 a la Copa del Rei i 3 a la Champions League, acumulant amb prou feines 186 minuts en total), Ansu s'ha convertit en un dels futbolistes amb menys protagonisme en el primer equip, només per sobre de Ronald Araujo i Andreas Christensen —tots dos han patit lesions de llarga durada— i del quart porter, Ander Astralaga. Segons les estadístiques globals del canterà amb l'elàstica blaugrana, 120 partits, 29 gols i 9 assistències, el seu rendiment en les dues últimes temporades ha baixat en picat, en bona part per culpa de les lesions que han llastrat la seva progressió.

L'atacant guineà-espanyol, de 22 anys, va signar el seu últim contracte a l'octubre de 2021, quedant vinculat al Barça fins al 30 de juny de 2027. Encara que se'l considerava un dels talents cridats a marcar una època, el seu valor de mercat ha experimentat una caiguda notable: dels 80 milions d'euros que va assolir a l'octubre de 2020, se situa ara en 10 milions, segons l'última revisió (27 de desembre de 2024). Al marge del seu potencial, en el si de la directiva es plantegen si la seva permanència a l'equip, sense gaire participació, compensa l'elevada massa salarial que suposa.

Un escenari que reaviva les opcions de sortida

La seva suplència total a la semifinal de la Supercopa confirma que no entra en els plans immediats de l'entrenador i, segons Mundo Deportivo, el seu entorn començaria a plantejar l'opció d'una nova cessió o fins i tot un traspàs.

En cas d'apostar per la cessió, s'ha rumorejat que el Sevilla continua interessat. No en va, els hispans van intentar la seva arribada tant abans de la cessió al Brighton com aquest mateix estiu, sense èxit. Tot i que les relacions entre ambdós clubs no passen pel seu millor moment —a causa de la postura del Sevilla en el ‘cas Olmo & Pau Víctor’—, el Barça estaria obert a escoltar la petició del jugador si decideix marxar a buscar minuts a un club de Primera.

Per ara, la intenció de la directiva culé, encapçalada per Joan Laporta i Deco, és clara: o Ansu es guanya la confiança de Flick a base de treball i paciència, o haurà de considerar seriosament una sortida en aquest mercat d'hivern. El marge de maniobra del club per inscriure reforços i ajustar comptes és molt escàs, cosa que afegeix pressió per alliberar algun sou elevat. Ansu, amb contracte fins al 2027, figura entre els actius amb més cartell, encara que el seu valor ha caigut, i el Barça preferiria una cessió a un destí que li garanteixi els minuts que no està tenint.