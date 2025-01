L'objectiu del Valladolid al Girona: Diego Cocca el vol

per Iker Silvosa

El Real Valladolid es mou amb urgència en aquest mercat després de la venda de Kike Pérez al Venezia. Amb un milió d'euros ingressat pel traspàs, el club busca reemplaçaments de qualitat que enforteixin la medul·lar. Diego Cocca, sempre atent a les ocasions a LaLiga EA Sports, ha fixat la seva mirada en un futbolista del Girona, segons informaven des d'El Norte de Castilla.

Aquest jugador és Jhon Solís, un migcampista de 20 anys que va aterrar a Montilivi l'1 de setembre de 2023, procedent de l'Atlético Nacional. El seu traspàs es va xifrar en sis milions d'euros i va signar fins al juny de 2028, amb un valor de mercat actual proper als 3,5 milions. Alt, amb 1,86 metres d'alçada, destaca per la seva tasca en el pivot i el potencial que ofereix com a peça fonamental en un centre del camp necessitat de musculatura.

| Girona FC

El colombià acumula 15 aparicions en el que va de temporada: 10 a la Lliga, 4 a la UEFA Champions League i 1 a la Copa del Rei. En aquestes 10 participacions a la lliga, va signar un gol que va arribar en els 13 minuts que va disputar davant l'Alavés, on va deixar mostres de la seva capacitat per incorporar-se a l'atac. A la Champions, encara que no ha estat titular habitual, el simple fet de participar en 4 partits ja denota la confiança que Míchel Sánchez ha dipositat en ell en moments puntuals. Però molt puntuals.

Relleu de Kike Pérez

Malgrat això, les lesions musculars i l'alta competència en l'equip han minvat la seva continuïtat. Els 483 minuts que ha jugat fins ara són escassos per a un futbolista amb l'ambició de créixer a curt termini. Per això, el Valladolid veu en ell una excel·lent oportunitat de mercat, aprofitant que el Girona podria valorar una cessió o una venda, sempre que beneficiï a ambdues parts.

Amb el club immers en la lluita per la salvació i amb necessitats urgents a la zona ampla, la directiva considera que Solís oferiria l'equilibri just entre desplegament físic i capacitat tècnica. A més, la seva curta edat li permetria adaptar-se a llarg termini i revaloritzar-se, quelcom vital en el futbol modern.

La marxa de Kike Pérez ha deixat un buit important que urgeix ser cobert com més aviat millor. A diferència de l'ex canterà, el colombià aporta un perfil una mica més físic que podria encaixar en els plans del míster. Si el Girona accepta negociar, Cocca disposaria d'un actiu valuós per reforçar un centre del camp que ha quedat debilitat després de les últimes baixes. Cal comptar també amb la lesió de Raúl Moro.

A Zorrilla són conscients que el rellotge corre i cal prendre decisions ràpides. De moment, l'operació segueix oberta i no es descarta que en els pròxims dies hi hagi moviments que acostin Solís al conjunt val·lisoletà, donant forma a un fitxatge que podria marcar la diferència en la batalla per la permanència. Però han de donar-se pressa; el mercat tanca les portes el 3 de febrer.