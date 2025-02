L'objectiu del Sevilla al Bayern de Munich

L'activitat a les oficines del Sevilla FC s'intensifica quan resten només tres dies per al tancament del mercat d'hivern. El club hispalenc es veu obligat a agilitzar moviments en diverses posicions, especialment en el lateral esquerre. La possible marxa de Valentín Barco obliga la directiva a rastrejar el panorama internacional a la recerca d'un substitut de garanties.

Entre tots els candidats considerats destaca un jove projecte de lateral que milita en el gegant bavarès. El seu nom no deixa indiferent els ojeadors, ja que brilla en les competicions de formació i ha tingut minuts en l'elit europea. A més, el seu perfil encaixa amb la necessitat d'un futbolista amb projecció ofensiva i fiabilitat en defensa.

| FC Bayern

Aquest futbolista, nascut a Barcelona però amb nacionalitat marroquina, respon al nom d'Adam Aznou i és considerat un dels majors talents de la seva generació. Format en equips de la pedrera catalana com Collblanc Torrassa, Sistrells, la Damm i el FC Barcelona, va decidir apostar per la selecció del Marroc en la seva carrera internacional i per acabar la seva etapa formativa a Munic. La seva polivalència i capacitat per sumar-se a l'atac han cridat l'atenció de diversos equips, inclòs el Sevilla.

Cessió complicada

Segons les informacions de Matteo Moretto, la competència per fer-se amb Aznou és elevada, i no serà senzill aconseguir un acord amb el Bayern de Munic. El conjunt germànic valora molt positivament el potencial del lateral, encara que la presència de jugadors consolidats com Alphonso Davies dificulta la progressió del canterà. Per això, una cessió o un traspàs amb certes condicions podria contemplar-se com a opció per a totes les parts implicades.

La secretaria tècnica del Sevilla confia que el seu projecte esportiu i l'aparador de LaLiga siguin factors determinants per seduir el prometedor defensor. Víctor Orta, director esportiu, també considera vital que es produeixin algunes sortides en els pròxims dies per alliberar massa salarial. El cas de Valentín Barco, si acaba amb la seva marxa, acceleraria encara més les negociacions amb el Bayern per Aznou.

El conjunt andalús necessita cobrir el lloc de lateral esquerre, clau en l'esquema de l'entrenador, que exigeix molt recorregut als jugadors de banda. Un perfil jove i amb bones qualitats ofensives podria encaixar perfectament en l'estil de joc del Sevilla, que busca remuntar el vol després d'un començament de temporada irregular. Aznou, amb experiència en UEFA Youth League i fins i tot alguns minuts en Champions i Bundesliga, es presenta com una aposta de futur.

L'obstacle principal radica en la pugna amb altres equips, ja que el talent del lateral no ha passat desapercebut a nivell continental. El Bayern no prendrà una decisió a la lleugera, conscient que un pas en fals amb un canterà prometedor podria resultar contraproduent. Així i tot, des de Nervión esperen que el desig del jove de trobar continuïtat sigui un factor al seu favor.