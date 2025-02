Se n'anirà de la UD Las Palmas: Nou interessat en Fabio Silva

El rendiment de Fábio Silva en el conjunt canari ha superat totes les expectatives. Els seus gols, la seva participació en el joc ofensiu i la seva capacitat de lideratge han fet que diversos clubs europeus posin els ulls en ell. Mentrestant, la UD Las Palmas es resigna a perdre'l, incapaç d'afrontar una possible compra definitiva.

L'atacant és futbolista en propietat del Wolverhampton, on tornarà al juny, quan conclogui la seva cessió a l'illa. Durant la present temporada, el portuguès ha acumulat 17 aparicions, 16 a LaLiga i 1 a la Copa del Rei, sumant 6 gols i 2 assistències en 1.289 minuts d'acció. Els seus números l'han convertit en una de les revelacions de la competició, despertant l'interès d'entitats disposades a realitzar un gran esforç econòmic per la seva fitxa.

| UD Las Palmas

Segons informacions recents del Marca, l'Atlético de Madrid s'ha sumat a la cursa pel jove artiller. L'excel·lent campanya de l'equip de Simeone no ha minvat les seves ganes de reforçar-se en atac, buscant ampliar la competència i evitar relaxacions. Amb Julián Álvarez, Antoine Griezmann i Alexander Sorloth signant registres golejadors notables, els blanc-i-vermells desitgen sumar una altra peça per mantenir l'alt nivell ofensiu.

Dilema estiuenc als Wolves

Per al Wolverhampton, la cessió del seu davanter a la UD Las Palmas ha resultat exitosa, donat el creixement experimentat pel jugador. No obstant això, la presència d'altres davanters consolidats, com Cunha i Strand Larsen, dificulta el seu retorn amb un protagonisme assegurat. Per això, la directiva dels Wolves no descarta vendre'l si rep una oferta adequada, aprofitant l'impuls que ha guanyat el seu valor al mercat.

La UD Las Palmas, per la seva banda, no manté esperances de retenir el golejador, ja que manca dels recursos econòmics necessaris per afrontar un traspàs milionari. Ja ho va reconèixer el seu president, emfatitzant la impossibilitat de competir contra altres clubs amb major poder adquisitiu. El quadre canari s'ha beneficiat del seu rendiment durant el curs, però assumeix que a l'estiu perdrà una peça clau del seu engranatge ofensiu.

Mentrestant, l'interès colchonero es veu reforçat per l'estil de joc del jugador, que podria encaixar en la filosofia de Simeone. L'Atlético, coneixedor de la seva qualitat i joventut, percep una oportunitat de mercat que, de sortir bé, li permetria afrontar els reptes de la pròxima temporada amb un arsenal ofensiu de somni. El portuguès, als seus 20 anys, ja ha mostrat maduresa i temple suficients per triomfar en una lliga competitiva.

El Wolverhampton, no obstant això, no prendrà decisions fins a aclarir el futur d'alguns dels seus principals referents, com Matheus Cunha. Tot indica que l'evolució de diverses peces de l'atac 'wolf' influirà en el desenllaç d'aquesta situació, amb la venda del davanter com a opció molt factible. Qui es posicioni amb l'oferta més seriosa i atractiva a nivell contractual i de projecte esportiu podria fer-se amb la seva fitxa.