L'objectiu del Deportivo de la Coruña per tancar el mercat de fitxatges

El mercat d'hivern encamina la seva recta final, i diversos equips de Segona divisió apuren les seves opcions per reforçar plantilles. El Deportivo de la Corunya, com no podia ser d'una altra manera, està molt pendent de les oportunitats que puguin sorgir d'última hora. La jornada 19 contra el Tenerife, ajornada en el seu moment, es disputarà aquest dimecres i suposarà un test determinant per als d'Òscar Gilsanz.

Després de les derrotes del passat cap de setmana, tant el Deportivo de la Corunya com el conjunt tinerfeny busquen trencar males dinàmiques. Òscar Gilsanz se centra a corregir els errors comesos davant el Llevant, mentre Álvaro Cervera fa el mateix amb els seus després de caure davant l'Eldense. Aquest partit, que no tancarà del tot la classificació per quedar també pendent el Racing de Ferrol-Burgos, servirà de preludi als últims moviments de fitxatges.

| @rcdeportivo

La gran preocupació del Dépor, segons ha reconegut el mateix tècnic, passa per fer algun ajust en la plantilla abans del tancament. "El club està treballant en possibles arribades", va manifestar Gilsanz en roda de premsa, reflectint així la inquietud de la directiva per sumar nous efectius. Qüestionat sobre la possibilitat de reforçar la davantera, el míster gallec va admetre: "Esperem que un jugador per a la zona de dalt arribi".

Les paraules de l'entrenador deixen clar que encara hi ha marge de maniobra i que no es descarta donar la campanada en les pròximes hores. Gilsanz, no obstant això, va subratllar que la seva prioritat absoluta és el duel contra el Tenerife: "La meva obligació és posar l'atenció de tothom en el partit de Tenerife. No puc demanar atenció als futbolistes si no la poso jo en roda de premsa i per a tothom. Estic centrat en el partit de Tenerife".

Partit clau davant els chicharreros

L'explicació del tècnic aprofundeix en la idea de no distreure's amb rumors i negociacions. "Primer per fer un bon partit, treure el millor resultat possible i altra gent treballa per incorporacions, esperem que es culmini", va rematar Gilsanz. El balanç esportiu de l'equip exigeix màxima concentració, atès que els últims entrebancs han frenat la progressió dels herculins en la classificació.

Respecte al rival, l'entrenador del Deportivo va elogiar la tasca d'Álvaro Cervera al Tenerife. "És un equip molt més compacte. Amb Enric Gallego i altres futbolistes com Cantero, Luismi o Waldo, han guanyat en verticalitat i qualitat", va explicar. Segons Gilsanz, la mà de l'ex del Cadis i Oviedo es fa notar en la solidesa defensiva i la convicció col·lectiva.

Cervera, per la seva banda, pretén portar la seva nova plantilla a aspirar a cotes més altes en la Segona divisió. La idea de joc es basa en l'ordre defensiu, el joc directe i la pressió constant després de pèrdua. "El vestidor del Tenerife creu que pot guanyar a qualsevol", va recalcar Gilsanz, assegurant que el conjunt chicharrero ha canviat radicalment des de l'arribada del seu nou tècnic.

Les pròximes hores seran claus tant per al rendiment d'uns i altres al camp com per a possibles incorporacions d'última hora. El Deportivo de la Corunya no renuncia a tancar la cirereta en el seu atac, alhora que es prepara per a un enfrontament que pot rellançar la moral del grup. Tot queda supeditat al que succeeixi al verd i als despatxos abans que finalitzi el mercat.