Fora el futbol italià, l'estratègia inèdita de l'Atalanta per guanyar al Barça

El Barça acabarà la lligueta de la Champions League jugant contra l'Atalanta de Gasperini, els vigents campions de l'Europa League. El conjunt italià és setè a la lligueta de la Champions League, així que necessita els tres punts per assegurar-se la classificació entre els 8 primers. Tot el que no sigui guanyar, suposaria, molt probablement, per als de Bèrgam caure d'aquestes places privilegiades.

A la Serie A, la deessa és tercera. Ara bé, no arriba gaire bé a aquest partit. Dels últims 7 partits entre totes les competicions, només n'ha guanyat 2. Això ha provocat que passessin de ser líders a la 18a jornada a ser tercers a la 22a, estant a 7 punts del lideratge. L'Atalanta és un equip molt ofensiu, que busca dominar el joc i crear moltes ocasions.

| XCatalunya, Canva

Tanmateix, aquest estil de joc també exposa la seva defensa, fent que concedeixi més xuts a porta dels rivals. És l'equip de la Serie A que més atacs estàtics per 90 minuts realitza. Una de les principals característiques que realitza l'Atalanta és que defensa individualment, jugador a jugador. La mobilitat sense la pilota és fonamental per generar espais.

Millors jugadors de l'Atalanta

Un dels millors jugadors d'aquesta Atalanta és Lookman. El nigerià va ser fonamental la temporada passada i recentment ha rebut la pilota d'or africana. Ara bé, el jugador està lesionat del genoll i no estarà disponible pel partit d'aquest dimecres. S'espera que estigui fora per un mes. Un altre jugador a tenir en compte és Retegui, qui ha començat el 2025 d'una manera increïble. L'argentí suma 5 gols en els últims 4 partits.

Té una mitjana d'un gol cada 46 minuts en aquest inici d'any. En total, ja ha marcat 19 gols en 29 partits, 22 com a titular. El segon jugador que ha participat directament en més gols aquesta temporada és Charles De Ketelaere. El mitjapunta belga ha anotat 10 gols i ha repartit 11 assistències en 31 partits. Al mig del camp, destaca Ederson.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El migcampista defensiu brasiler és un dels millors del continent en la seva posició i els millors equips d'Europa li van darrere. També és important destacar la figura de Carnescchi. El jove porter italià ha encaixat 31 gols i ha deixat la porteria a zero en 11 ocasions en els 29 partits que ha disputat.

Partit igualat entre dos grans equips

Serà un partit igualat entre dos equips que busquen la porteria rival. No seria descartable que tornéssim a veure un altre espectacle com el de Lisboa. L'Atalanta necessita els 3 punts per aconseguir classificar-se entre els 8 primers. Per cert, serà la primera vegada que ambdós equips es vegin les cares. Ni en partit oficial ni en amistós s'han enfrontat. Cal dir que l'Atalanta és un equip que disputa la Champions League des de fa poc. La primera vegada va ser el 2020 i de les últimes 6 edicions han participat en 4.