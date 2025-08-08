Novedades en la portería del Levante: Podría llegar gratis un viejo conocido de LaLiga

El Levante UD afronta uno de los veranos más agitados de los últimos años en materia de fichajes, especialmente en una posición tan delicada como la portería. Con la pretemporada avanzando y la cuenta atrás para el debut liguero en marcha, la dirección deportiva trabaja a contrarreloj para cerrar el perfil que defienda la meta de Orriols en este retorno a Primera División. Las incógnitas se multiplican y, en medio de ese panorama, vuelve a sonar con fuerza el nombre de un arquero que ya dejó huella en el fútbol español.

La salida de Andrés Fernández, quien ha puesto rumbo al Huesca tras finalizar su contrato, ha dejado vacante el puesto de titular bajo palos. El club de Julián Calero busca un guardameta que aporte experiencia, liderazgo y garantías, consciente de que la seguridad defensiva será clave en la lucha por la permanencia. Las opciones se han multiplicado en las últimas semanas, aunque ninguna operación parece sencilla en un mercado tan competitivo y marcado por las limitaciones económicas.

Vaclik, el portero de las grandes noches europeas, entre los candidatos del Levante

En este contexto, el nombre de Tomáš Vaclík ha irrumpido con fuerza en la agenda granota, según ha informado Las Provincias. A sus 36 años, el internacional checo sigue sin equipo tras terminar contrato con el Boavista portugués, donde disputó una docena de encuentros en la última campaña. La experiencia de Vaclík en LaLiga es de sobra conocida por los aficionados españoles, especialmente por su etapa en el Sevilla FC, donde fue protagonista durante tres temporadas.

Su paso por Nervión se tradujo en una Europa League conquistada, 94 partidos jugados, 105 goles encajados y 34 porterías a cero, datos que aún pesan en la memoria de muchos técnicos.

El hecho de que Vaclík llegue con la carta de libertad facilita una posible incorporación inmediata y sin desembolso por traspaso, un aspecto fundamental para un Levante que busca maximizar cada euro en su vuelta a la élite. Además, su bagaje internacional, tanto en clubes como con la selección checa, lo convierte en una garantía para partidos de máxima exigencia. No es la primera vez que el meta se ofrece al club valenciano: ya el verano pasado mantuvo conversaciones, aunque acabó firmando unos meses en el Albacete antes de marchar a Portugal.

Alternativas en el mercado y retos económicos para el Levante UD

Sin embargo, el fichaje de Vaclík no es la única opción sobre la mesa de Orriols. En las últimas semanas han sonado otros nombres relevantes. Uno de los más destacados es Stole Dimitrievski, aunque su elevado salario complica cualquier operación. El club ha sondeado alternativas como Keylor Navas, Vicente Guaita, Dani Cárdenas o Luis Maximiano, todos con pasado en la Liga española y diferentes situaciones contractuales.

Pese al interés, el Levante se enfrenta al reto de cuadrar su presupuesto y encontrar un portero que combine experiencia, rendimiento inmediato y adaptación al estilo de juego de Julián Calero. La dirección deportiva valora especialmente la capacidad para liderar desde atrás, ordenar la defensa y asumir responsabilidad en escenarios de máxima presión, especialmente en partidos clave contra rivales directos.

La llegada de un guardameta de garantías es prioritaria tras haber incorporado hasta ocho fichajes en este mercado de verano. La mayoría han sido operaciones inteligentes: cesiones como la de Alan Matturro, Matías Moreno y Goduine Koyalipou, o llegadas gratis como Jeremy Tolan y Víctor García. Pero el puesto de portero sigue esperando un nombre propio que ilusione a la afición.