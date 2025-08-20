Gran notícia: El fitxatge 'top' que té tancat el Girona per a la seva defensa

La direcció esportiva del Girona ha trobat l'oportunitat perfecta a Anglaterra. Després de diverses converses amb intermediaris, les postures s'han apropat molt els darrers dies. El futbolista implicat manté contracte fins al 2026, però busca un canvi immediat. L'acord amb el seu actual club anglès depèn dels últims serrells.
L'entrenador del Girona va prendre la iniciativa les darreres setmanes. Míchel va contactar personalment amb el jugador per explicar-li el projecte esportiu. Li va assegurar minuts, confiança i la possibilitat de jugar a prop de casa. Encara més després de la sortida de Miguel. Aquest gest va ser determinant perquè el futbolista apostés per Montilivi.
Àlex Moreno, la peça escollida per reforçar la banda esquerra
El nom ja no s'amaga: es tracta d'Àlex Moreno. El lateral de Vilafranca del Penedès és molt a prop de tornar a Espanya. Després de dues temporades i mitja a la Premier League, vol tornar a sentir-se protagonista. L'adaptació va ser positiva, però mai va trobar la continuïtat somiada a Anglaterra.
La seva experiència al Real Betis va deixar empremta en l'afició verd-i-blanca. Allà es va convertir en un dels millors laterals de LaLiga. Les seves constants pujades per la banda el van fer imprescindible a l'esquema. Ara, amb 32 anys, busca recuperar aquell nivell competitiu en un projecte ambiciós.
Girona i Aston Villa discuteixen el format final del traspàs
El gran punt de debat és el format de l'operació. Àlex Moreno manté contracte amb l'Aston Villa fins al juny de 2026. Es negocia la seva arribada com a cedit amb opció de continuïtat futura. Una altra alternativa és la rescissió prèvia i un fitxatge com a agent lliure.
El Girona vol assegurar la seva continuïtat més enllà d'aquesta campanya. El club vol oferir al jugador estabilitat esportiva durant dues temporades completes. La sintonia entre les parts és bona, però falten detalls importants. L'anunci oficial podria arribar en qualsevol moment si no sorgeixen imprevistos inesperats.
El retorn a Espanya il·lusiona afició i vestidor de Montilivi
La possibilitat de comptar amb un lateral de la talla de Moreno entusiasma. Els aficionats recorden perfectament els seus millors moments amb la samarreta bètica. La seva capacitat de recorregut i la seva entrega defensiva encaixen amb la filosofia de Míchel. El Girona vol créixer i necessita futbolistes contrastats per aspirar a grans fites.
El vestidor també veuria amb bons ulls l'arribada del català. La seva experiència en competicions internacionals pot ser un recurs clau per a l'equip. Moreno aportaria lideratge i caràcter en una plantilla amb barreja de joventut. L'operació és considerada estratègica en la planificació blanc-i-vermella d'aquesta temporada.
Tot apunta a un retorn imminent a LaLiga EA Sports
En cas de tancar-se l'acord, Moreno jugarà molt a prop de casa. Montilivi serà testimoni del seu esperat retorn després de l'aventura anglesa. Excepte sorpresa majúscula, l'anunci oficial arribarà els pròxims dies. El Girona confia a presentar Àlex Moreno abans de la pròxima jornada de lliga.
El lateral de Vilafranca tornarà a LaLiga per aportar veterania i qualitat. A Montilivi ja somien amb les seves cavalcades per la banda esquerra. L'afició espera amb expectació el retorn d'un futbolista que mai va perdre les seves arrels.