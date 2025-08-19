Novedades importantes en el fichaje de Antony por el Real Betis: Pellegrini, contento

El futuro de Antony vive días decisivos. El extremo brasileño parece cada vez más próximo a regresar al Real Betis. La última decisión del Manchester United, dejarle fuera de la convocatoria pese a estar inscrito en la Premier, ha supuesto un nuevo giro que acerca al jugador a La Cartuja.

Antony costó 95 millones de euros en 2022. Fue una apuesta fortísima. Sin embargo, nunca logró justificar esa inversión en Old Trafford. Su rendimiento ha sido irregular y sus últimos meses, discretos. Ahora, el técnico Rúben Amorim ha dejado claro que no cuenta con él. Contra el Arsenal, Antony no fue convocado. El United perdió 0-1 en casa, con gol de Calafiori en el minuto 13. La ausencia del brasileño se interpreta como una sentencia.

El Betis aguarda con paciencia

En Heliópolis lo tienen claro: si llega dentro de sus límites, se hará. Ángel Haro, presidente del Betis, reconoció que la operación es difícil por la exigencia económica. Sin embargo, también se mostró optimista. “Con el Manchester es complicado. Pero con la predisposición del jugador y del Betis, soy optimista”, aseguró.

| XCatalunya, Canva

Inscribirlo en la Premier fue un movimiento extraño. A diferencia de Jadon Sancho, que ni apareció en la lista, Antony sí fue inscrito. Sin embargo, no contar con él en el debut liguero fue un mensaje inequívoco. El United quiere presionar y sacar algún beneficio. Pero cada partido sin Antony complica más su postura.

Pellegrini también espera refuerzos

El técnico Manuel Pellegrini no esconde que necesita más opciones ofensivas. El chileno ha visto en Antony un perfil ideal para dar un salto de calidad. Su velocidad, desequilibrio y capacidad de asociación serían una pieza valiosa en la plantilla.

| Canva

Pellegrini también ha hablado de otras posiciones a reforzar, pero la vuelta de Antony es la prioridad. El club busca fórmulas que encajen en el límite salarial y permitan cerrar la cesión.

El Betis ofrece una cesión con opción de compra parcial sobre el jugador. El United, por su parte, intenta negociar mejores condiciones. Sin embargo, la falta de minutos de Antony juega a favor de los verdiblancos. El brasileño está decidido. Su intención es vestir nuevamente la camiseta del Betis. No quiere aceptar otras propuestas.

El tiempo apremia

Quedan días para el cierre del mercado. La presión aumenta. El Betis sabe que la operación depende en gran parte de que el Manchester termine cediendo. Mientras, Antony sigue entrenando y esperando. La afición verdiblanca sueña con volver a verle en el Benito Villamarín.

Antony ha pasado de ser una inversión millonaria en la Premier a convertirse en un descarte. El Betis aprovecha la situación para negociar su regreso. Con dorsal reservado y la voluntad del jugador intacta, todo apunta a que volverá a Sevilla. La decisión final depende del Manchester United.