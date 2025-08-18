Manolo González encara no dona l’OK: L’extrem que el Burnley vol cedir a l’Espanyol

L'Espanyol va començar la temporada amb un triomf heroic davant l'Atlético de Madrid, que va omplir de confiança el vestidor i l'afició. Tanmateix, Manolo González va recordar després del partit que l'equip encara necessita entre tres i quatre incorporacions per competir amb garanties durant el curs. Amb menys de dues setmanes perquè tanqui el mercat de contractacions, el club treballa en diverses operacions que podrien donar un salt de qualitat definitiu al projecte.
Entre els noms que es manegen figura un futbolista del Burnley anglès que podria reforçar la zona ofensiva, tot i que la seva arribada no és, de moment, la màxima prioritat.
El nom de Mike Trésor sobre la taula
Segons ha informat el Sport, un dels jugadors proposats és Mike Trésor, extrem belga del Burnley. El futbolista arribaria cedit sempre que s'assolís un acord econòmic viable entre ambdues entitats. El vincle entre Burnley i Espanyol, que comparteixen propietari a través de Velocity Sport, facilitaria l'operació.
El principal inconvenient és que Manolo González considera que l'equip necessita reforçar abans la defensa i el centre del camp. Per això, el fitxatge de Trésor s'interpreta com una opció secundària, tot i que amb recorregut real si es cobreixen altres necessitats.
Un jugador de talent provat a Bèlgica
Mike Trésor no és un desconegut en el panorama europeu. Va ser escollit millor jugador de la lliga belga el 2023 després de signar vuit gols i 24 assistències. Aquest rendiment li va valer un traspàs milionari al Burnley, que va pagar prop de 18 milions d'euros pels seus serveis. Una lesió va frenar la seva progressió i la temporada passada gairebé no va tenir protagonisme a Anglaterra. Tanmateix, està recuperat físicament i busca un escenari on recuperar sensacions. L'Espanyol, amb el suport del seu nou grup propietari, podria convertir-se en aquest destí.
El context tàctic després del duel contra l'Atlético
El partit davant l'Atlético va servir per comprovar les necessitats reals de l'equip. A la primera part, Jofre i Javi Puado van ocupar les bandes, però l'Espanyol va generar poc perill. Al descans, Manolo González va canviar el sistema, va apostar per una línia de tres centrals i carrilers llargs (3-5-2), i aquí el rendiment va millorar de manera molt notable.
Tyrhys Dolan, que va jugar com a carriler dret, va ser un dels més actius, mentre que Jofre va ser substituït després d'una primera meitat discreta. Aquesta variació tàctica planteja dubtes sobre la conveniència de fitxar un altre extrem clàssic, tot i que el talent de Trésor podria aportar solucions diferents.
La cessió de Mike Trésor està sobre la taula i el Burnley estaria disposat a assumir part del seu salari. El jugador, que també va estar a prop d'arribar a Las Palmas al gener, busca minuts per rellançar la seva carrera.
La propera setmana serà clau perquè Manolo González i la direcció esportiva decideixin si incorporar-lo o apostar per altres perfils. Mentrestant, l'Espanyol segueix celebrant el seu primer triomf del curs, però amb la vista posada a reforçar la plantilla per afrontar una temporada exigent.