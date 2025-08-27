Novedad para Simeone: Severiano García le prepara un regreso en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid afronta la recta final del mercado con la sensación de tener la plantilla cerrada, aunque en los despachos del Metropolitano se mueven piezas clave. Simeone observa con atención, consciente de que podría producirse un giro de guion que traería consigo una cara muy conocida.

Y es que el nombre de Yannick Carrasco ha vuelto a sonar con fuerza en el Metropolitano. Según el AS, el extremo belga, actualmente en el Al-Shabab saudí, estaría dispuesto a regresar por tercera vez al Atlético. Este movimiento que recuerda al cierre de mercado de enero de 2020, cuando retornó tras su etapa en China.

La operación se presenta como una oportunidad económica asumible, pues el club árabe abriría la puerta a una salida por un precio razonable. Simeone está encantado con la idea y ya trasladó su aprobación en una reunión con Carlos Bucero, director general de Fútbol del club.

| ATM

El movimiento depende de salidas

El fichaje no podrá producirse sin antes liberar espacio en la plantilla. Nahuel Molina es el candidato con más opciones de salir, ya que tiene mercado en la Premier League. En Inglaterra, clubes como el Nottingham Forest se han interesado en su situación. Además, Carlos Martín, delantero formado en la cantera, podría marcharse al Getafe en calidad de cedido en los próximos días. Estas operaciones serían la llave que permitiría el regreso de Carrasco a Madrid.

Simeone nunca dejó de echarle de menos

Desde su marcha en 2023 al fútbol saudí, Simeone ha buscado sin éxito un sustituto de garantías para el belga. Intentó cubrir su ausencia con Samuel Lino y Rodrigo Riquelme, pero ninguno alcanzó el nivel de desequilibrio y determinación de Carrasco.

Con 266 partidos disputados, 47 goles y 35 asistencias, el extremo es parte de la historia reciente del Atlético, ocupando el puesto 45º en la lista de jugadores con más apariciones. Su regreso no solo supondría reforzar el ataque, sino recuperar a un futbolista muy identificado con la afición rojiblanca.

La otra opción: Nico González

Aunque Carrasco es el nombre que más gusta al técnico argentino, el club no descarta la llegada de Nico González, actualmente en la Juventus. Existe un acuerdo entre jugador y Atlético, pero el conjunto italiano se resiste a facilitar su salida. Esa situación complica el fichaje y aumenta las opciones de que sea el belga el elegido.

El Atlético ha invertido ya más de 175 'kilos' este verano, pero la dirección deportiva sabe que reforzar los extremos puede marcar la diferencia en una temporada larga y exigente. Carrasco aparece como el plan más factible en este escenario, un jugador que conoce la casa, entiende a Simeone y que podría adaptarse de inmediato.