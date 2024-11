Nueva opción de salida para Ferran Torres: Equipo de Champions League

Tras comenzar su tercera temporada como jugador azulgrana, tanto la dirección deportiva como la técnica del FC Barcelona ha decidido que la mejor opción para Ferran Torres es buscarle una salida en la que el club pueda hacer caja por un jugador que no aporta lo que se espera de él y se puedan reforzar otras posiciones. El club interesado en cuestión sería el Atlético del Cholo Simeone, que tras hacer un desembolso de 200 millones de euros este verano, tras un comienzo de temporada bastante irregular tanto en Liga como en Champions, buscaría reforzar aún más la parcela ofensiva con Ferrán Torres.

Una operación beneficiosa para todas las partes

La posible llegada de Ferrán al Atleti sería una operación con el fin de que todas las partes salgan ganando. En el caso del Barça poder sacar algo de dinero por un jugador que aún queda algo por amortizar tras su fichaje en 2022 por 55 millones de euros más variables, pero liberaría buena masa salarial debido a su alto salario.

El Atlético de Madrid ganaría variantes ofensivas tras un bajo rendimiento de su nuevo fichaje Sorloth, un jugador polivalente como Ferran con gol que puede ocupar todas las posiciones del frente de ataque. Y en el caso del jugador, sin duda ganaría los minutos que le está costando tener. Aunque se encuentra lesionado actualmente y ha disputado algunos minutos esta temporada, tras el impresionante rendimiento de Lamine, Raphinha y Lewandowski, Ferrán pasaría a ser un suplente para ser revulsivo o un jugador de rotación.

| FC Barcelona

Ferrán Torres llegaba procedente del Manchester City en 2022 a un Barça que se encontraba en novena posición en Liga, y tras su llegada y la de algunos fichajes más conseguirían salvar la temporada acabando segundos y ganando 0-4 en el Bernabeu. La temporada siguiente Ferrán seguiría siendo un jugador suplente pero aportando desde el banquillo, y finalizando la temporada ganando Liga y Supercopa frente al Real Madrid. Campeón con la sub 19 y sub 21 y un gran promedio goleador con la selección española absoluta. Su valor de mercado se ha reducido a la mitad, ha pasado de valer casi 60 millones de euros a solo 30.

Las claves por las que no funcionó

Ferrán es un jugador de área, en el City con Guardiola la mayoría de sus goles eran al primer toque y su mejor rendimiento fue de delantero centro. En el Barça esa posición la ocupa Lewandowski y de extremo no ha conseguido ser un jugador con desborde y desequilibrio, carente de regate y siendo poco resolutivo en metros finales. Con el sistema de presión alta que quiere Hansi Flick, Ferrán no es el jugador ideal para empezar esa presión, por lo que sus características de juego no encajan en este nuevo Barça. Una salida podría beneficiarle y encontrar un equipo donde pueda demostrar su potencial.