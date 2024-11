Henry, l'amic valencià de Miguel (Girona) afectat per la DANA: La seva trista història

A l'emocionant partit d'avui entre el Girona FC i el Leganés, el Girona es va imposar amb un ajustat 4-3. Però més enllà del marcador, el partit va estar marcat per un gest emotiu de Miguel Gutiérrez. Qui va dedicar el gol al seu amic Henry i a tots els afectats per la recent DANA a València.

Miquel, visiblement emocionat, va voler mostrar el seu suport al seu amic Henry. Qui viu a València i està passant per un moment difícil a causa de les devastadores inundacions que han afectat la zona. En les seves declaracions, Miguel va confessar l'impactat que se sent després de veure vídeos i mantenir videotrucades amb amics a la regió, on la situació ha estat descrita com un “autèntic desastre”.

A la vora de les llàgrimes

En un commovedor gest de solidaritat, Miguel Gutiérrez va explicar que la seva primera samarreta del partit va ser dedicada al seu amic Enrique, conegut com a Henry, que està vivint una situació punyent. La mare de Henry va ser arrossegada pel corrent i actualment segueix desapareguda. La tragèdia del seu amic i la incertesa que envolta la seva situació ho han tocat profundament.

Durant el partit, després d'anotar, Miguel va mostrar la samarreta dedicada a Henry i a la resta de persones que han patit els diversos embats d'aquesta DANA. “És una autèntica bogeria el que ha passat, se'm posa la pell de gallina només de recordar tot el que he vist”, va expressar el jugador del Girona. Deixant clar l'impacte emocional que li han provocat les imatges i les notícies de la catàstrofe.

Però la solidaritat de Miguel i del Girona FC no es va quedar només en paraules i dedicatòries. El club va anunciar que tots els diners recaptats en el partit d'avui seran destinats íntegrament a ajudar totes les víctimes de les greus inundacions a València.

| ACN

Aquest compromís ha estat rebut amb gran gratitud per l'afició i la comunitat, que reconeixen el gran gest humanitari i de suport en un moment tan difícil per a molts. La decisió de destinar els ingressos del partit és una mostra del compromís del Girona FC amb els valors de suport i solidaritat pels que més ho necessiten.

Miguel Gutiérrez, que té una connexió especial amb València per haver passat diversos anys en aquesta ciutat, va emfatitzar que considera València com la seva “segona casa”. I va expressar el desig d'ajudar d'alguna manera els que han perdut les llars i els éssers estimats. Aquest gest es converteix en un recordatori que el futbol pot ser una plataforma no només per competir, sinó també per unir i donar suport en temps d'adversitat.

El partit d'avui quedarà a la memòria no només pel resultat, sinó també pel missatge d'esperança i suport que Miguel i el Girona FC van enviar a València. Una ciutat que enfronta un procés de reconstrucció i recuperació després d'una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut en anys.