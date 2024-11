És un crac però ha fracassat al PSG: Opció per al Barça de Hansi Flick

El Psg ve de gastar-se una pastura per renovar l'equip que dirigeix Luis Enrique, i un dels jugadors pels quals més ha pagat i gairebé no compta per al tècnic és el davanter francès Randal Kolo Muani. El Psg va pagar fa més d'un any 95 milions d'euros pel fitxatge i el rendiment no ha estat l'esperat pel tècnic asturià.

El Barça, que busca substitut Lewandowski per a un futur està valorant aquesta opció com a alternativa a Nico Williams, però són conscients que el Psg posaria moltes dificultats malgrat voler vendre el jugador. Kolo Muani va ser un dels noms de moda en els últims dos anys per la seva famosa sentència davant l'Argentina a la final del Mundial a l'últim segon de la pròrroga. Just després el Psg el fitxava després del seu gran rendiment al futbol alemany.

El Barça busca alternatives a Lewandowski

Al Barça estan molt contents amb Robert Lewandowski, tot són paraules bones dins del club ja que és un grandíssim professional que el mateix president va dir que el polonès va ser un dels que es va oferir a abaixar el sou després de les dificultats econòmiques que va travessar el club, i el seu rendiment aquesta temporada està sent espectacular als seus 36 anys, registrant 17 gols en 14 partits disputats.

Tot i això, són realment conscients que l'edat passa i aviat complirà els 37 anys i el club sempre ha de mirar de cara al futur per això que es baragin alguns noms com el de Kolo Muani, que és un futbolista diferent per les característiques de joc . És un futbolista més ràpid, però amb menys gol que el polonès. El francès només porta dos gols aquesta temporada mentre que el polonès en fa 17. Les condicions de Kolo Muani són les de buscar l'espai, desmarcar-los i rematar.

L'operació dependrà de la d'un altre jugador que interessa al club

Abans d'iniciar qualsevol contacte formal amb el jugador o fer una proposta al Psg, el Barça té clar que Nico Williams continua sent una prioritat per a l'extrem esquerre. I qualsevol operació de futur per a la davantera està en stand by fins que Nico decideixi que vol fer, si renova per l' Athletic més anys i diu adéu definitivament al Barça o fa el pas endavant i expressa el seu desig de voler venir al Barça i el club aboni la clàusula de 58 milions d'euros que l'alliberi de l'Athletic. Per tant, tot i ser dos jugadors diferents per la posició i les característiques, el Barça no avançarà per Kolo Muani fins a saber en primera persona la decisió de Nico Williams. Al club són conscients que el temps passa molt ràpid i volen una decisió primerenca, que no passi gaire temps.