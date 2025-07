Florentino no s'ho esperava: l'Atlético de Madrid vol arrabassar-li un fitxatge

Quan s'acosta el mercat d'estiu, la planificació esportiva dels grans equips de LaLiga sol deparar més d'una sorpresa. A la capital, la cerca de reforços defensius ha estat una de les grans prioritats després d'una temporada plena d'ensurts a la rereguarda. La necessitat d'assegurar el futur en la defensa ha provocat moviments estratègics dels principals clubs espanyols, que ara competeixen per fer-se amb un dels centrals més prometedors del futbol europeu.

El Real Madrid buscava alternatives per enfortir la seva defensa

Tot i que l'última campanya va deixar un regust agredolç per la fragilitat en certs partits clau, als despatxos del Santiago Bernabéu mai han deixat de treballar per trobar el recanvi ideal que complementi les seves figures defensives. Era innegable la necessitat de fitxar un central i Florentino va treure la cartera per portar-se Dean Huijsen. De moment, doncs, els deures en aquesta parcel·la semblen estar fets. Tanmateix, el mercat és molt llarg i l'evolució del mercat i de la pretemporada podria reactivar moviments defensius merengues al mercat.

En aquest context, tal com ha informat Fichajes.net, la direcció esportiva del Real Madrid continua explorant noms per cobrir-se davant imprevistos. No és casualitat que, cada vegada que apareix un perfil jove, potent i amb projecció internacional, soni com a possible objectiu a la capital. L'equip tècnic es mostra cautelós: si bé Huijsen ha complert les expectatives fins ara, la porta no està completament tancada a noves incorporacions, sobretot si el mercat ofereix una oportunitat que encaixi tant en l'àmbit esportiu com en l'econòmic.

| Twitter

L'alternativa de l'Atlético: Pavlovic segueix al radar blanc-i-vermell

No només a Chamartín es rastregen defenses. A l'altra banda de la ciutat, l'Atlético de Madrid també ha accelerat la seva cerca de centrals després d'una temporada de transició i diversos experiments a la rereguarda. Tot i que el gran desig de Simeone continua sent l'internacional argentí Cuti Romero, els colchoneros valoren més opcions per cobrir una posició tan delicada. Entre aquestes, tal com ha anunciat Fichajes.net, destaca el nom de Pavlovic, central serbi que ja va estar vinculat a l'agenda blanc-i-vermella en la finestra de traspassos anterior. I aquest nom és un dels que han circulat els darrers mesos també als despatxos del Bernabéu.

La temporada passada, la direcció esportiva de l'Atlético va sondejar el fitxatge del jugador, però finalment va optar per reforçar l'equip amb Le Normand i Lenglet i el serbi, per la seva banda, va marxar al Milan. Tanmateix, la porta no va quedar tancada. Pavlovic va admetre en una entrevista recent que, tot i que va existir interès del club madrileny, la seva decisió va ser clara: “No vaig parlar amb Simeone ni amb ningú més del club. Sabia de l'interès de l'Atlético pel meu agent i altres persones, però abans li havia dit a Zlatan (Ibrahimovic) que volia anar al Milan”.

Pavlovic al Milan: llums i ombres en el seu primer any a la Serie A

L'experiència de Pavlovic en el seu primer any com a jugador del Milan ha estat, si més no, irregular. Va començar la temporada alternant titularitats amb suplències i, durant diverses jornades, va arribar a quedar-se sense minuts. Entre la jornada 13 i la 21 de la Serie A, per exemple, la seva presència va ser gairebé testimonial. Tanmateix, el defensa ha acabat acumulant 24 partits a la lliga italiana, aconseguint 2 gols i 2 assistències, a més de disputar partits clau a la Champions i la Coppa Italia.

El club rossonero, ara dirigit per Massimiliano Allegri després del canvi de tècnic, ha de decidir si compta amb Pavlovic com a peça clau o si escolta ofertes per ell. El Milan ja ha venut aquest estiu dos centrals importants, Kalulu i Marco Pellegrino, cosa que podria obrir més espai per al serbi… o augmentar el seu valor al mercat si finalment decideixen prescindir dels seus serveis.

Malgrat les especulacions, no serà senzill que el Milan deixi marxar Pavlovic llevat que arribi una oferta irrebutjable. A Madrid, tant al Bernabéu com al Metropolitano, segueixen molt atents els passos del futbolista i del club italià. La possibilitat d'un nou pols entre els dos grans pel fitxatge del central serbi no està descartada i dependrà del desenvolupament de la pretemporada i de com avanci la resta del mercat de fitxatges.