Males notícies per a Gabi: El Llevant espatlla els plans del Reial Saragossa

El retorn a la màxima categoria sempre suposa un desafiament per a qualsevol club, però també obre la porta a noves oportunitats i moviments al mercat de fitxatges. En aquest context, el Levante ha fet el primer pas ferm per reforçar la seva plantilla i consolidar-se a LaLiga després del seu recent ascens. El club valencià no ha trigat a deixar clares les seves intencions i, de passada, ha deixat el Real Zaragoza sense un dels jugadors que més minuts havia acumulat en els últims mesos. I que figurava com un dels grans desitjos de l'estiu.

El Real Zaragoza perd un dels seus pilars més fiables de la segona volta

Des de l'arribada de Gabi a la banqueta, el Real Zaragoza va experimentar una notable millora en el joc, sustentada en gran mesura pel rendiment d'un migcampista que es va convertir en peça clau. El futbolista, que va arribar cedit al gener, no va trigar a guanyar-se la confiança del cos tècnic i de l'afició aragonesa. La seva polivalència li va permetre rendir tant al centre del camp com a la defensa, convertint-se en el comodí que necessitava el conjunt blanquillo per tancar la permanència a Segona Divisió.

Durant la seva breu estada a La Romareda, Kervin Arriaga va participar en 17 partits oficials i va deixar la seva empremta amb un gol al derbi contra l'Huesca, una diana que va ser celebrada com un dels moments més destacats de la temporada. Tanmateix, malgrat el desig de Gabi i de la direcció esportiva de retenir-lo, les condicions econòmiques fixades per a la seva compra van resultar un obstacle insalvable. El club aragonès va intentar renegociar els termes fins a l'últim moment, però la postura del futbolista i del seu entorn era clara: buscar un destí a l'elit.

| Real Zaragoza

El Levante s'avança al mercat i tanca un fitxatge que canvia la seva fulla de ruta

L'estratègia del Levante després del seu ascens a Primera Divisió passava per reforçar totes les línies, especialment el centre del camp, amb futbolistes de recorregut internacional. Després de setmanes de negociacions, el club granota ha anunciat avui oficialment la incorporació de Kervin Arriaga, migcampista hondureny que tenia en propietat el Partizán de Belgrad. L'acord es va tancar al voltant dels 500.000 euros més un percentatge en una futura venda, i el jugador ha signat per tres temporades, fins al 2028.

Arriaga, conegut com a ‘El Misilito’ pel seu potent xut i desplegament físic, era un dels noms més desitjats al mercat. Osasuna i altres equips també van mostrar interès, però el projecte del Levante i la possibilitat de competir a Primera han estat determinants per a la seva decisió. La seva arribada suposa el primer reforç del nou cicle granota i dona pistes sobre l'ambició d'un club que no vol conformar-se amb lluitar per la permanència.

| Instagram

Gabi i el Real Zaragoza hauran de reinventar-se després de la sortida inesperada

Per al Real Zaragoza, la marxa del futbolista suposa un contratemps en plena fase de planificació. Gabi perd així un jugador al qual va recórrer en gairebé tots els partits i que encaixava perfectament en el seu esquema. Ara, el club haurà de buscar al mercat un perfil similar, capaç d'aportar equilibri i compromís tant en tasques defensives com ofensives.

Mentrestant, Arriaga ja s'havia acomiadat fa setmanes de l'afició zaragossista a través de les xarxes socials, agraint el tracte rebut i assegurant que la seva etapa a La Romareda ha estat “curta, però molt intensa”. L'hondureny, que actualment es troba disputant la Copa Oro amb la seva selecció, afronta un nou repte a l'elit del futbol espanyol i serà un dels noms a seguir en la pròxima temporada de LaLiga.