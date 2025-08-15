Volen fitxar Altimira: la resposta del Betis i del jugador

El Real Betis enceta l'inici de la temporada 2025-2026 amb grans expectatives. El club ha aconseguit una estabilitat esportiva que li permet competir amb ambició. Tanmateix, aquest bon rendiment col·lectiu posa els seus millors jugadors a l'aparador.
El mercat de fitxatges d'estiu sempre genera rumors i moviments inevitables. La direcció esportiva treballa per mantenir un bloc sòlid i competitiu. Ara, un dels seus talents emergents ha rebut una proposta formal de l'estranger.
El creixement exponencial d'una peça clau al Villamarín
Sergi Altimira s'ha consolidat com un actiu fonamental per a l'equip. La seva progressió durant la passada campanya va ser simplement espectacular. El migcampista català va disputar un total de 53 partits oficials amb la samarreta verd-i-blanca.
Va acumular més de 3.100 minuts de joc entre totes les competicions. El seu impacte es va reflectir amb dos gols i una assistència molt importants. El seu rendiment va ser clau a LaLiga, la Conference League i la Copa del Rei.
El Betis el va fitxar a l'estiu de 2023 per només dos milions d'euros. Van pagar la clàusula de rescissió que tenia amb el Getafe en una aposta decidida. Avui, el seu valor de mercat s'ha multiplicat gràcies al seu excel·lent nivell. El futbolista de 23 anys ha demostrat una maduresa impròpia de la seva edat. La seva capacitat per gestionar el centre del camp és vital per al sistema de Pellegrini.
El mercat es mou: ofertes i la postura del jugador
Recentment, ha arribat una oferta formal pel jugador des de Portugal. La informació va ser revelada pel periodista Pepe Elías, especialitzat en el club andalús. Malgrat l'interès, la resposta de Sergi Altimira ha estat clara i contundent. El futbolista ha rebutjat la proposta sense dubtar-ho ni un instant. El seu compromís actual amb el projecte del Real Betis és total i absolut. El jugador només contemplaria una sortida si el destí fos la Premier League.
Aquest desig no és casual, ja que el seu talent ha travessat fronteres. Fa mesos, el seu nom va ser vinculat amb el Manchester City de Pep Guardiola. Que un tècnic d'aquest prestigi es fixi en ell confirma el seu enorme potencial. Altimira se sent molt valorat al club i vol continuar creixent a Heliòpolis. El seu enfocament està posat en la il·lusionant temporada que està a punt de començar.
L'estratègia del Betis: blindatge i un futur il·lusionant
El Real Betis es mostra tranquil davant l'interès que suscita el seu jugador i no té cap intenció de negociar un traspàs per Altimira. El seu contracte s'estén fins al 30 de juny de 2029, donant-li una gran seguretat. A més, la seva clàusula de rescissió se situa entre els 40 i els 50 milions d'euros, encara que el seu valor de mercat, segons el portal especialitzat Transfermarkt, és de 15 milions.
Manuel Pellegrini considera Altimira una peça insubstituïble en els seus plans. L'equip disputarà LaLiga, la UEFA Europa League i la Copa del Rei. L'exigència del calendari obligarà a tenir una plantilla àmplia i de qualitat. El català formarà un centre del camp de garanties al costat de Marc Roca i Pablo Fornals. L'afició bètica pot respirar tranquil·la, almenys per ara.