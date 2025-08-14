L'Atlètic de Madrid vol pescar a la Sèrie A: Simeone dona l'OK

L'Atlético de Madrid no ha tancat la porta al mercat de fitxatges tot i incorporar Raspadori. El club matalasser, encara que satisfet amb la seva plantilla actual, està atent a qualsevol oportunitat. I una d'aquestes opcions podria venir directament des de Torí. Des d'Itàlia, diversos mitjans asseguren que l'Atlético ja ha contactat amb la Juventus.
Les converses són preliminars. No hi ha oferta en ferm. Però sí interès. I això ja n'hi ha prou per activar rumors. El jugador en qüestió és un extrem ofensiu. Té 27 anys i experiència a totes dues bandes. Fins i tot ha jugat com a davanter centre en diverses ocasions. Aquesta versatilitat el converteix en una opció interessant.
Internacional absolut, és habitual a les convocatòries de la selecció argentina. Es juga el lloc amb Giuliano. El seu contracte amb la Juventus acaba el 2029. Així que la seva sortida no seria senzilla. Però a Torí volen fer lloc a noves incorporacions, com la de Jadon Sancho. I per això escolten propostes.
La Juventus obre la porta a una cessió amb opció de compra
El traspàs directe rondaria els 30 milions d'euros. Una xifra que l'Atlético no vol pagar ara. Però hi ha alternatives. La més lògica: una cessió amb opció de compra per al 2026. Aquesta via és la que més convenç a totes dues parts. Així ho ha revelat Tuttosport.
La Juventus vol alliberar massa salarial i espai a la seva plantilla. Especialment si arriba Sancho. I el jugador també busca més minuts. A l'Atlético podria trobar-los, especialment si es produeix una sortida important. Una de les possibilitats més comentades és la de Nahuel Molina.
L'argentí no és indiscutible en aquests moments. L'arribada de Marc Pubill l'ha desplaçat en els plans de Simeone. A Itàlia va deixar molt bona imatge amb l'Udinese. I la Juventus el rebria encantada. La seva inclusió podria desbloquejar l'operació amb l'extrem.
El perfil del jugador encaixa amb l'estil de Simeone
Ràpid, agressiu i amb bon un contra un. L'atacant argentí compleix molts dels requisits del Cholo. No només aporta profunditat per banda. També té gol. I pot alternar com a segon punta. El seu fitxatge donaria més recursos a la plantilla en un calendari exigent.
A més, té passaport comunitari. Per tant, no ocuparia plaça d'extracomunitari. Això facilita encara més la seva arribada. L'Atlético sempre ha valorat jugadors amb aquesta doble nacionalitat. I la seva capacitat d'adaptació al futbol europeu ja està més que provada.
Amb la temporada acabada de començar, el club madrileny no vol precipitar-se. Però els contactes existeixen. I encara que no hi ha urgència, sí que hi ha intenció. Tot dependrà de si la Juventus accepta cedir-lo. O si entra en una operació amb més peces implicades.
Una trajectòria sòlida i consolidada a Europa
L'extrem va començar la seva carrera a Sud-amèrica, destacant des de ben jove pel seu desbordament. Després va fer el salt a Europa. Primer a Alemanya. Després a Itàlia. Amb la Juventus s'ha consolidat com a titular en moltes fases del curs. Ha jugat a la Champions i ha marcat gols importants.
En total, ha disputat més de 250 partits professionals. I suma més de 50 gols entre clubs i selecció. No és un golejador pur, però sí un jugador determinant a l'últim terç del camp. A més, té experiència en grans escenaris i està acostumat a la pressió.
Al Metropolitano ja el coneixen bé. I el segueixen des de fa temps. La direcció esportiva creu que seria un fitxatge estratègic. Sobretot si no implica un desemborsament immediat. I si el seu rendiment és l'esperat, podria quedar-se més enllà del préstec.
I encara que alguns aficionats puguin confondre's, aquest Nico González no té res a veure amb el jugador del planter del Barça. Es tracta de l'argentí de la Juventus, internacional absolut i un dels extrems més cotitzats de la Serie A.