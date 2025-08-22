La nova batalla de Marc-André Ter Stegen contra el Barça

L'FC Barcelona torna a veure's envoltat de polèmica en plena pretemporada, encara que aquesta vegada el focus no és a la gespa. El club blaugrana, juntament amb el Villarreal, ha estat escollit per disputar a Miami un partit de La Liga aquesta temporada, una decisió que ha aixecat ampolles entre els futbolistes.
Una protesta unànime dels capitans de Primera Divisió
L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va emetre aquest dijous un comunicat en què denunciava la “manca de respecte” cap als jugadors. Segons expliquen, LaLiga i la RFEF van iniciar els tràmits per portar un partit oficial fora d'Espanya sense consultar prèviament amb els futbolistes.
Entre les signatures del comunicat apareixen els capitans de tots els clubs de Primera Divisió. En el cas del Barça, Marc-André Ter Stegen va rubricar el text juntament amb Gerard Moreno. Són els capitans de Barça i Villarreal, que van signar com a representants dels dos equips implicats en el polèmic partit als Estats Units.
El paper de Ter Stegen i el seu gest d'unitat
Al Sport asseguren que la decisió del porter de Mönchengladbach no té relació amb els episodis recents sobre la seva lesió ni amb el seu futur al club. Es tracta d'un gest d'unitat amb la resta de companys de la competició, en defensa dels drets laborals dels futbolistes.
L'AFE subratlla que organitzar un partit a Miami altera els convenis establerts sobre concentracions prèvies i horaris de descans, tant per als equips locals com per als visitants. “Estem units. Volem respecte i transparència”, va ser el missatge central del comunicat.
Un conflicte que va més enllà del Barça
La controvèrsia no afecta únicament el club blaugrana. L'AFE ha recordat que la patronal dels clubs, en la resposta a la petició d'informació, es va limitar a negar qualsevol responsabilitat en el procés. LaLiga va assegurar que només informarà de l'avanç de les autoritzacions a mesura que arribin de FIFA i de la UEFA, sense obrir un canal de diàleg real amb els jugadors.
Aquesta postura ha indignat els capitans, que consideren que s'ha actuat d'esquena als principals protagonistes de la competició. Per a ells, el trasllat d'un partit oficial de LaLiga fora d'Espanya suposa un canvi estructural que no pot aprovar-se sense negociació prèvia.
Un nou front obert per al Barça
El Barça, en plena reestructuració de plantilla i encara amb dubtes sobre el retorn al Camp Nou, es troba ara amb un altre front obert. Encara que el club no ha emès un comunicat oficial, la presència de Ter Stegen entre tots els signants confirma que el vestidor s'alinea amb la postura de l'AFE.
El desenllaç dependrà de la resposta de FIFA i UEFA a la sol·licitud, però el pols ja està servit. El porter alemany, com un dels capitans més respectats de LaLiga, es converteix en una de les cares visibles d'aquesta batalla que transcendeix el Barça i afecta tot el futbol espanyol.