La nueva batalla de Marc-André Ter Stegen contra el Barça

El FC Barcelona vuelve a verse rodeado de polémica en plena pretemporada, aunque esta vez el foco no está en el césped. El club azulgrana, junto al Villarreal, ha sido elegido para disputar en Miami un encuentro de LaLiga esta temporada, una decisión que ha levantado ampollas entre los futbolistas.

Una protesta unánime de los capitanes de Primera División

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió este jueves un comunicado en el que denunciaba la “falta de respeto” hacia los jugadores. Según explican, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol iniciaron los trámites para llevar un partido oficial fuera de España sin consultar previamente con los futbolistas.

Entre las firmas del comunicado aparecen los capitanes de todos los clubes de Primera División. En el caso del Barça, Marc-André Ter Stegen rubricó el texto junto a Gerard Moreno. Ambos son los capitanes de Barça y Villarreal, que firmaron como representantes de los dos equipos implicados en el polémico encuentro en Estados Unidos.

| F.C. Barcelona

El papel de Ter Stegen y su gesto de unidad

En el Sport aseguran que la decisión del guardameta de Monchengladbach no guarda relación con los episodios recientes sobre su lesión ni con su futuro en el club. Se trata de un gesto de unión con el resto de compañeros de la competición, en defensa de los derechos laborales de los futbolistas.

La AFE subraya que organizar un partido en Miami altera los convenios establecidos sobre concentraciones previas y horarios de descanso, tanto para los equipos locales como para los conjuntos visitantes. “Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia”, fue el mensaje central del comunicado.

Un conflicto que va más allá del Barça

La controversia no afecta únicamente al club azulgrana. La AFE ha querido recordar que la patronal de los clubes, en su respuesta a la petición de información, se limitó a negar cualquier responsabilidad en el proceso. LaLiga aseguró que solo informará del avance de las autorizaciones a medida que lleguen de FIFA y UEFA, sin abrir un canal de diálogo real con los jugadores.

Esta postura ha indignado a los capitanes, que consideran que se ha actuado de espaldas a los principales protagonistas de la competición. Para ellos, el traslado de un partido oficial de LaLiga fuera de España supone un cambio estructural que no puede aprobarse sin negociación previa.

Un nuevo frente abierto para el Barça

El Barça, en plena reestructuración de plantilla y todavía con dudas sobre su regreso al Camp Nou, se encuentra ahora con otro frente abierto. Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial, la presencia de Ter Stegen entre todos los firmantes confirma que el vestuario se alinea con la postura de la AFE.

El desenlace dependerá de la respuesta de FIFA y UEFA a la solicitud, pero el pulso ya está servido. El guardameta alemán, como uno de los capitanes más respetados de LaLiga, se convierte en una de las caras visibles de esta batalla que trasciende al Barça y afecta a todo el fútbol español.