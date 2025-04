Dos nous jugadors apareixen a la llista de Deco

El FC Barcelona segueix amb pas ferm en la preparació del seu pròxim projecte esportiu. Malgrat les limitacions pressupostàries que encara condicionen els moviments del club, la direcció esportiva encapçalada per Deco no ha deixat d'explorar alternatives per enfortir la plantilla sense caure en desequilibris financers.

Entre les múltiples carpetes obertes, dos noms han guanyat força en les últimes hores. Dos futbolistes que, per qualitat, rendiment i projecció, podrien aportar a l'equip un salt qualitatiu immediat. Un és un vell conegut de la casa; l'altre, una figura emergent en l'elit europea. Cap dels dos serà barat, però al Barça creuen que el cost pot valer la pena… si es dona una condició clau.

Una oportunitat sentimental… amb molt de futbol

El primer dels objectius respon més al cor que a la raó, encara que els seus números l'avalen de sobres. Es tracta d'un futbolista format a La Masia, que mai va arribar a consolidar-se en el primer equip, però que ha brillat a l'estranger. Actualment està sent una de les grans sensacions al Bayer Leverkusen per la seva capacitat per sumar en atac.

Porta setmanes sent observat de prop, i el seu nom ja circula amb força entre els responsables de l'àrea tècnica. No seria una operació senzilla: la seva cotització ha pujat i hi ha competència des d'altres països. No obstant això, el seu desig de tornar a casa pot ser determinant per desbloquejar l'acord.

L'alternativa intel·ligent a la medul·lar

El segon nom, en canvi, té menys vincle emocional amb el club, però moltes qualitats tècniques que sedueixen el staff de Flick. Juga actualment a la Serie A, és polivalent, amb molt recorregut i una notable capacitat d'adaptació tàctica. Ha rendit tant d'interior com de pivot, i alguns ja el comparen amb jugadors de referència per la seva lectura de joc i la seva constància.

El seu club no vol deixar-lo sortir, però l'interès des de diversos grans europeus ha obert una possibilitat per a l'estiu. Al Barça veuen amb bons ulls la seva incorporació, especialment si algun dels migcampistes actuals acaba sortint o si no es renova a certs veterans.

Què falta per tancar?

En ambdós casos, les operacions estan encara en fase d'estudi. Falta alliberar massa salarial, fer caixa amb alguna venda estratègica, i definir si finalment es recupera la regla 1:1 que permetria una major flexibilitat en el mercat. Res no està tancat, però les converses avancen.

I encara que el focus mediàtic s'ha centrat en noms més mediàtics, aquests dos perfils representen el que ara busca el club: jugadors que encaixin, que no trenquin l'estructura econòmica i que arribin amb ganes de comprometre's amb el projecte.

Només al final de l'anàlisi apareix la confirmació dels noms que ara il·lusionen als despatxos culers: Tijjani Reijnders i Alejandro Grimaldo.