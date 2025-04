Li va dir que SÍ a Hansi Flick, però ara s'acosta al Real Madrid, el Barça s'enfada

per Joan Grimal

Als despatxos del Camp Nou es respirava optimisme. Des de feia setmanes, els contactes estaven avançats. El jugador s'havia mostrat receptiu, fins i tot motivat, per retrobar-se amb un vell conegut de la banqueta. I el cos tècnic el veia com una incorporació estratègica per reforçar una defensa que necessita múscul, experiència... i lideratge. Però alguna cosa ha començat a torçar-se.

Perquè quan semblava que tot anava vent en popa, va sorgir el dubte més incòmode: garanties de titularitat? I aquí va començar el problema.

Una plantilla molt poblada... i poc espai per a egos

El club culé, amb l'arribada de Flick, ha definit amb claredat la seva defensa idònia. Pau Cubarsí i Íñigo Martínez s'han consolidat com a parella de garanties. Andreas Christensen continua sent fiable, Eric García està recuperant nivell cedit al Girona, i Ronald Araújo —si no se'n va— és intocable. On entra el nou fitxatge?

Això mateix es pregunta el jugador. No està disposat a canviar de lliga i país per començar des de la banqueta. A Alemanya és capità. A Barcelona, tot apunta que seria... un més.

I aleshores, un altre club aixeca la mà.

L'etern rival entra en escena

Un conjunt amb més poder econòmic, amb més títols recents, i que a més ofereix un lloc vacant amb garanties. La defensa del Real Madrid ha patit baixes importants, i hi ha necessitat d'apuntalar el centre de la defensa. I aquí és on apareix ell com a solució ideal.

La connexió personal amb un dels entrenadors més cobejats del moment ha estat clau. Durant els últims anys, ha brillat sota les seves ordres. Han construït un vestidor competitiu, seriós, que ha sorprès a Alemanya... i que ara pot exportar-se a Espanya.

El jugador valora tot: l'estabilitat, el projecte, l'idioma, el prestigi... Però el que més pesa és la figura del seu entrenador actual. I si aquest el truca personalment, com dir que no?

Laporta es queda sense marge i Flick sense retrobament

L'afició culé comença a assumir que aquesta vegada el desig del tècnic no es complirà. El jugador ja escolta altres ofertes. I de totes elles, n'hi ha una que no només convenç... sinó que sedueix. El club blanc mou fitxa. I no qualsevol fitxa.

El central internacional alemany, amb contracte fins al juny, és una de les grans gangues del mercat. Ho sap ell, ho sap el seu entorn i ho sap Florentino Pérez, que no deixarà passar l'oportunitat. Especialment si amb això pot frustrar un reforç clau del Barça.

Tot indica que en les pròximes setmanes se sabrà el desenllaç. I si es confirma el que ja es murmura als passadissos del Bernabéu, el jugador que semblava blaugrana acabarà vestit de blanc.

El seu nom, per si quedava algun dubte: Jonathan Tah.