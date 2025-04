És un dels més estimats de l'afició del Barça i Pep Guardiola se'l vol endur

El Manchester City ja planifica el seu pròxim gran moviment de mercat. Amb la sortida d'una de les seves estrelles confirmada per al final de temporada, el club anglès ha posat la mirada en un jove talent de La Masia que ha enlluernat amb la seva qualitat, caràcter i maduresa en els grans escenaris. No es tracta d'un futbolista qualsevol. El seu impacte ha estat tan gran que en només dues temporades ha passat de ser un desconegut a un jugador clau en les competicions internacionals amb Espanya.

Pep Guardiola, que no sol moure fitxa sense haver-ho estudiat tot al mil·límetre, ho té clar: aquest jugador encaixaria perfectament en el seu engranatge tàctic. Per condicions tècniques, per capacitat de sacrifici i per una virtut cada vegada més escassa en el futbol modern: la intel·ligència.

Un nom que no deixa de sonar a Europa

Encara que altres clubs europeus ja s'havien interessat per ell després de la seva aparició fulgurant, ara ha estat el campió de la Premier qui s'ha posat seriós. El seu rendiment en el primer equip del Barça el curs passat va ser tan alt que fins i tot va arribar a ser el segon màxim golejador de l'equip darrere de Lewandowski. Tot això, sense ser davanter, sinó migcampista.

| YouTube

En el pla internacional, la seva actuació va ser encara més impressionant. Eurocopa amb l'absoluta i medalla d'or als Jocs Olímpics de París, on fins i tot va ser elegit MVP del torneig. Una carta de presentació que pocs joves poden igualar.

Al Camp Nou el seu rol ha canviat

No obstant això, no tot han estat llums aquesta temporada. El fitxatge d'un altre internacional espanyol que juga en la seva mateixa posició, juntament amb un parell de lesions que va patir en el primer tram del curs, han complicat la seva continuïtat en l'onze titular. I encara que ha aprofitat cada oportunitat que ha tingut per brillar, la sensació és que no acaba de comptar amb la confiança total del nou entrenador.

Aquesta situació ha fet que el seu entorn comenci a considerar altres destins. I és aquí on entra Guardiola, que no ha trigat a moure's.

| Manchester City, F.C. Barcelona

Guardiola prepara una oferta de més de 55 milions

El tècnic català el vol com a recanvi natural de Kevin De Bruyne, que deixarà el City tan bon punt acabi el seu contracte. Considera que aquest jugador té el perfil ideal per ocupar el seu lloc al centre del camp: arribada, xut, visió i un esperit competitiu a prova de foc.

L'oferta està sobre la taula: més de 55 milions d'euros, en un moment en què el Barça necessita ingressar i encara no ha definit el futur del jugador.

I ara sí, després de setmanes d'especulacions i rumors, el nom que Guardiola vol portar a l'Etihad és ni més ni menys que Fermín López.