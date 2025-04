Verificat: El porter que vol Deco al Barça abans de dues temporades

Enmig de la temporada més il·lusionant per al FC Barcelona en anys, amb un equip que somia amb el triplet i un Hansi Flick que ha trobat la tecla de l'equilibri, el club no perd de vista el futur. Amb una plantilla cada vegada més consolidada i una economia encara limitada pel fair play financer, les decisions en clau de mercat han de ser meticuloses. I entre els molts fronts oberts als despatxos de la Ciutat Esportiva, n'hi ha un que comença a prendre especial protagonisme: la porteria.

El retorn esperat de Ter Stegen i la continuïtat de Szczesny

Marc-André Ter Stegen està cada vegada més a prop de reaparèixer. El porter alemany s'ha marcat com a objectiu estar a punt per a la Nations League, cosa que també alimenta les esperances del Barça de comptar amb ell en els trams decisius d'aquesta temporada. Malgrat la lesió que l'ha mantingut apartat dels terrenys de joc, ningú dubta de la seva jerarquia sota els pals. Tant és així que el club compta amb ell com a peça clau per a la pròxima campanya. No obstant això, també s'estan preparant per a qualsevol escenari possible.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

La intenció inicial és renovar per un any més a Wojciech Szczesny, qui ha complert amb solidesa quan se li ha requerit i s'ha guanyat el respecte del vestidor. La seva veterania i experiència són vistes com un valor afegit mentre es defineix l'horitzó a mitjà i llarg termini de la porteria blaugrana.

Deco no deixa de treballar: un perfil concret a la llista

Però el que realment ha cridat l'atenció en les últimes hores és que, més enllà de Ter Stegen i Szczesny, la direcció esportiva ja té una llista de noms propis per reforçar la porteria de cara al futur. Deco, conscient de la necessitat d'anticipar-se, ja ha activat els primers moviments. Segons ha revelat el podcast ‘Barça Reservat’ de Catalunya Ràdio, un dels noms que més sedueix l'executiu portuguès és el d'un porter amb experiència a LaLiga, consistència sota pals i una progressió sostinguda que no ha passat desapercebuda.

| XCatalunya

La temporada que està signant aquest porter

Aquest porter ha estat titular en els tres fronts que ha afrontat el seu equip aquest any: Lliga, Copa del Rei i competicions europees. Ha jugat més de 40 partits oficials, ha mantingut la seva porteria a zero en 15 ocasions i ha demostrat reflexos, posicionament i lideratge. Encara que té contracte fins al 2027, hi ha un matís que el fa especialment interessant per al Barça: la seva clàusula de rescissió, actualment de 70 milions d'euros, baixarà notablement el 2026. Això el converteix en una opció molt atractiva, tant per l'esportiu com per l'econòmic, en cas que Ter Stegen no recuperi del tot el seu nivell o no ampliï el seu contracte.

Un nom que podria marcar el pròxim cicle blaugrana

Així, el Barça continua somiant en gran aquesta temporada... però també treballa en silenci per assegurar el relleu en una de les posicions més delicades. Perquè si hi ha un lloc on no es poden permetre errors, és a la porteria. I qui és el porter que Deco ja ha començat a seguir de prop? Res menys que Álex Remiro, l'actual porter de la Real Sociedad. Serà ell qui hereti l'arc del Camp Nou? El temps —i el mercat— ho diran.