Nous clubs en la pugna per un jugador de la Reial Societat: Sergio Francisco dona l'OK

A Zubieta s'ajusten peces mentre la temporada arrenca amb exigència immediata. El nou cos tècnic revisa la plantilla per equilibrar competència i projecció juvenil. La visita de l'Espanyol a Anoeta accelera decisions que condicionaran la resta de l'estiu. Als despatxos, les prioritats es creuen amb el calendari i els condicionants del Fair Play.
El full de ruta de Sergio Francisco abans de l'estrena a Anoeta
Sergio Francisco prioritza un equip sòlid, agressiu i connectat amb una graderia exigent. En el seu debut a la lliga el conjunt va empatar davant el València, mostrant verticalitat i marge. L'estrena a casa pretén corregir desajustos amb pilota i potenciar transicions més contundents.
Competència interna al lateral dret i senyals del mercat
Una de les zones més observades és el lateral dret, avui amb competència intensa. Jon Mikel Aramburu es consolida després del seu creixement i contracte ampliat amb l'entitat. Aquesta aposta per Zubieta obre debats sobre sortides i nous moviments en aquesta banda. La direcció esportiva avalua escenaris sense precipitar-se i alineada amb el full de ruta.
Hamari Traoré, contracte fins al 2026 i pretendents amb pressa a França
El nom que centra converses és Hamari Traoré, actualment amb contracte fins al 2026. La seva taxació ronda els dos milions d'euros segons Transfermarkt. Va arribar lliure el 2023 després de la seva etapa al Stade Rennais, amb prestigi continental. El seu estat físic és òptim després de superar una lesió important durant el curs passat.
Des de França han reaparegut pretendents amb decisió, convençuts del seu encaix immediat a la Ligue 1. El Niça explora el seu fitxatge per cobrir la imminent sortida de Jonathan Clauss. Setmanes abans, Paris FC va assolir un principi d'acord amb la Real, pendent del jugador. Els contactes s'aviven a mesura que s'acosta el tancament i amb laterals escassejant al mercat.
Fins i tot el Lille gestiona l'operació mentre a la Costa Blava acceleren converses. L'escenari obre la porta a una subhasta que podria beneficiar l'entitat donostiarra.
Al cos tècnic no es percep alarma, i es valora escoltar ofertes coherents. L'aposta per Aramburu, més la irrupció de jugadors del planter com Iñaki Rupérez, reforça aquesta postura. L'entrenador ha emfatitzat competitivitat, equilibri i connexió amb el públic com a prioritats immediates. Si la proposta encaixa econòmicament, no hi haurà frens institucionals a una sortida ordenada.
Si continua, Traoré aporta experiència, lectura defensiva i centrades tenses cap al segon pal. Si marxa, la Real conservarà físic i profunditat amb Aramburu, a més del recurs Odriozola. El pla alternatiu perfila Elustondo com a comodí puntual en escenaris de màxima exigència. La seva experiència europea també ajuda en contextos de control, especialment en fases finals igualades.
Classificació provisional i exigències del pròxim partit a Anoeta
L'arrencada de la lliga deixa els txuri urdin a la zona mitjana, encara ajustant automatismes. El Betis lidera provisionalment i la Real suma un punt després de la primera jornada. El duel amb l'Espanyol exigirà solidesa per dins i profunditat des de tots dos costats.