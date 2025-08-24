Nuevos clubes en la puja por un jugador de la Real Sociedad: Sergio Francisco da el OK

En Zubieta se ajustan piezas mientras la temporada arranca con exigencia inmediata. El nuevo cuerpo técnico revisa la plantilla para equilibrar competencia y proyección juvenil. La visita del Espanyol a Anoeta acelera decisiones que condicionarán el resto del verano. En los despachos, las prioridades se cruzan con el calendario y los condicionantes del Fair Play.

La hoja de ruta de Sergio Francisco antes del estreno en Anoeta

Sergio Francisco prioriza un equipo sólido, agresivo y conectado con una grada exigente. En su debut liguero el conjunto empató ante el Valencia, mostrando verticalidad y margen. El estreno en casa pretende corregir desajustes con balón y potenciar transiciones más contundentes.

Competencia interna en el lateral derecho y señales del mercado

Una de las zonas más miradas es el lateral derecho, hoy con competencia intensa. Jon Mikel Aramburu se afianza tras su crecimiento y contrato extendido con la entidad. Esa apuesta por Zubieta abre debates sobre salidas y nuevos movimientos en esa banda. La dirección deportiva evalúa escenarios sin precipitarse y alineada con la hoja de ruta.

| Africa Images, Real Sociedad

Hamari Traoré, contrato hasta 2026 y pretendientes con prisa en Francia

El nombre que centra conversaciones es Hamari Traoré, actualmente con contrato hasta 2026. Su tasación ronda los dos millones de euros según Transfermarkt. Llegó libre en 2023 después de su etapa en el Stade Rennais, con prestigio continental. Su estado físico es óptimo tras superar una lesión importante durante el curso pasado.

Desde Francia han reaparecido pretendientes con decisión, convencidos de su encaje inmediato en Ligue 1. El Niza explora su fichaje para cubrir la inminente salida de Jonathan Clauss. Semanas antes, Paris FC alcanzó un principio de acuerdo con la Real, pendiente del jugador. Los contactos se avivan al acercarse el cierre y con laterales escaseando en el mercado.

Incluso el Lille monitorea la operación mientras en la Costa Azul aceleran conversaciones. El escenario abre la puerta a una puja que podría beneficiar a la entidad donostiarra.

En el cuerpo técnico no se percibe alarma, y se valora escuchar ofertas coherentes. La apuesta por Aramburu, más la irrupción de canteranos como Iñaki Rupérez, refuerza esa postura. El entrenador ha enfatizado competitividad, equilibrio y conexión con el público como prioridades inmediatas. Si la propuesta encaja económicamente, no habrá frenos institucionales a una salida ordenada.

De continuar, Traoré aporta experiencia, lectura defensiva y centros tensos hacia el segundo palo. Si sale, la Real conservará físico y profundidad con Aramburu, además del recurso Odriozola. El plan alternativo perfila a Elustondo como comodín puntual en escenarios de máxima exigencia. Su experiencia europea también ayuda en contextos de control, especialmente en fases finales igualadas.

Clasificación provisional y exigencias del próximo partido en Anoeta

El arranque liguero deja a los txuri urdin en zona media, todavía ajustando automatismos. Betis lidera provisionalmente y la Real suma un punto tras la primera jornada. El duelo con el Espanyol exigirá solidez por dentro y profundidad desde ambos costados.