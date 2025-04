Nou moviment de l'Atlètic de Madrid per Clément Lenglet

L'Atlètic de Madrid continua treballant intensament en la seva planificació esportiva de cara a la pròxima temporada. En un context en què els colchoneros busquen renovar i enfortir totes les línies de l'equip, la defensa apareix com un dels principals focus d'atenció, especialment després d'algunes sortides ja confirmades i altres que s'acosten. Enmig d'aquesta situació, un nom propi es destaca amb força, generant una expectativa creixent al voltant del seu futur immediat.

L'equip dirigit per Diego Pablo Simeone travessa un moment crucial en la seva planificació esportiva. Amb diverses baixes sensibles pràcticament confirmades, com les de Witsel i Azpilicueta, la defensa blanc-i-vermella necessitarà ser reforçada amb urgència. Dins d'aquesta conjuntura, la continuïtat de jugadors clau i l'arribada de fitxatges estratègics adquireixen màxima rellevància.

| RTVE

Un d'aquests casos és precisament el del francès Clément Lenglet. Arribat en qualitat de cedit des del FC Barcelona l'estiu passat, Lenglet ha tingut un rendiment ascendent que l'ha consolidat com una peça important dins del sistema del Cholo Simeone. No obstant això, la seva situació contractual genera dubtes importants de cara al futur.

Lenglet s'ha convertit en un dels defenses més utilitzats per Simeone aquesta temporada. Fins al moment, el jugador ha disputat un total de 29 partits oficials, acumulant 2.454 minuts de joc. A més, Lenglet ha aportat en facetes ofensives, anotant dos gols (davant el Valladolid i el Cacereño) i oferint dues assistències decisives (contra Barcelona i Osasuna).

Aquestes xifres destaquen no només pel seu volum, sinó també perquè reflecteixen l'aportació polivalent que Lenglet ha brindat a l'Atlètic. El francès, inicialment rebut amb escepticisme, ha sabut guanyar-se la confiança del cos tècnic gràcies a la seva solidesa defensiva, el seu bon joc aeri i la seva capacitat per iniciar les jugades des del darrere, aspectes fonamentals en l'estil competitiu de l'equip madrileny.

El dilema econòmic del fitxatge

La qüestió principal que envolta el futur de Clément Lenglet a l'Atlètic de Madrid és de caràcter econòmic. Actualment, el club colchonero assumeix només 3 milions d'euros fixos més un milió extra en variables, mentre que el FC Barcelona paga la resta del salari, que arriba als 16 milions d'euros. Aquesta situació salarial resulta inviable per a l'Atlètic si vol mantenir el jugador francès en propietat la pròxima campanya.

Segons va informar recentment el periodista Rubén Uría, l'Atlètic no considera prioritari el fitxatge definitiu de Lenglet, llevat que es produeixi una significativa reducció salarial per part del jugador. La referència salarial podria situar-se al voltant dels 8 milions d'euros, una xifra més d'acord amb l'escala salarial del club madrileny després de la sortida de jugadors importants que alliberen massa salarial.

Des del punt de vista tàctic, Lenglet encaixa perfectament en l'esquema de Simeone. La seva experiència en grans escenaris i capacitat per mantenir la calma sota pressió són virtuts molt valorades pel tècnic argentí. A més, la seva esquerra precisa ofereix a l'equip una sortida clara de la pilota des de la defensa, ajudant a mantenir un equilibri essencial entre defensa i atac.

No obstant això, l'Atlètic no precipitarà la seva decisió sobre Lenglet. La direcció esportiva blanc-i-vermella pretén esgotar totes les opcions del mercat per avaluar si pot trobar alternatives més econòmiques o fins i tot joves promeses que puguin adaptar-se al perfil requerit per Simeone.