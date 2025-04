El Betis vol endur-se un fitxatge que el Sevilla té gairebé fet

El Real Betis continua movent-se amb agilitat al mercat de fitxatges, especialment en la recerca d'oportunitats que permetin millorar la seva plantilla sense realitzar grans inversions econòmiques. Mentre el club verd-i-blanc lluita per assegurar una plaça a la Champions League i avançar a la UEFA Conference League, la seva direcció esportiva no perd de vista les futures incorporacions per mantenir la competitivitat de l'equip a llarg termini.

El club d'Heliòpolis té ara entre cella i cella reforçar la seva defensa, conscient que és un dels sectors més sensibles de l'equip i una prioritat absoluta per al tècnic Manuel Pellegrini. Precisament, en aquesta línia de treball, la direcció esportiva del Betis ha posat els seus ulls en un futbolista que estava pràcticament tancat pel Sevilla FC, generant una rivalitat directa entre els dos històrics clubs andalusos per fer-se amb els serveis del jugador.

| X: @Alaves

La temporada del Real Betis està sent especialment intensa. Amb la il·lusió intacta a Europa i lluitant a la part alta de LaLiga EA Sports, els verd-i-blancs saben que assolir grans objectius implica reforçar certes posicions clau. En defensa, Pellegrini ha hagut de recolzar-se principalment en Marc Bartra, Diego Llorente i Natan de Souza, la continuïtat del qual es negocia amb el SSC Napoli. No obstant això, la irregularitat de Nobel Mendy ha deixat clares algunes mancances que han de ser esmenades de cara al proper curs.

Davant aquesta situació, la direcció esportiva liderada per Manu Fajardo ha intensificat els seus esforços en reforçar la línia defensiva amb jugadors contrastats i econòmics. Precisament aquí encaixa Abdel Abqar, central marroquí del Deportivo Alavés, que destaca pel seu rendiment constant. Com quedarà lliure al juny, Estadio Deportivo preveu que el Real Betis es llanci a per ell.

Temporada d'explotació per a Abqar

Abdel Abqar s'ha convertit en un dels defenses més sòlids de l'Alavés durant les últimes temporades, destacant especialment des de l'ascens aconseguit el 2022. La seva capacitat física, alçada (1,88 metres) i excel·lent col·locació al terreny de joc han cridat l'atenció tant del Sevilla com del Betis.

El marroquí ha disputat pràcticament tots els minuts possibles a LaLiga EA Sports, convertint-se en un baluard indispensable per a la defensa vitoriana. En aquesta temporada acumula un alt percentatge d'èxit en duels aeris i pilotes interceptades, característiques que el fan idoni per reforçar el sistema defensiu de Pellegrini.

L'interès del Sevilla FC per Abqar venia des de mesos enrere, arribant fins i tot a tancar verbalment un acord amb el futbolista. L'Alavés preveia presentar-li una proposta ferma de renovació. No obstant això, els problemes financers de l'equip basc han complicat l'operació, obrint una finestra perquè el Betis aprofités aquesta situació inesperada.

El Real Betis, per la seva banda, ja havia intentat fitxar el jugador al gener, trobant-se aleshores amb unes pretensions econòmiques massa elevades per a un jugador que acabava contracte. Però la falta de marge salarial de l'Alavés ha donat un gir complet a la situació, deixant ara al Betis en una posició favorable per aconseguir el fitxatge a cost zero.